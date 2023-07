El Partido Popular ha acreditado a lo largo de los años que es el partido que mejor atiende y defiende los intereses, necesidades y derechos de los almerienses. Lo hemos vuelto a demostrar este fin de semana en Vera, en el transcurso de una convención de alcaldes y concejales en la que hemos puesto de manifiesto nuestra vocación de servicio público, nuestra experiencia en la gestión y nuestra capacidad de generar marcos sólidos y estables en todos los municipios donde gobernamos, al mismo tiempo que una alternativa rigurosa y fiable allá donde esperamos formar gobierno. La clave de haber sido el partido preferido por una gran mayoría de almerienses a la hora de gobernar sus ayuntamientos se resume en una idea sencilla de decir, pero muy difícil de cumplir: hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien es gobernar siempre a favor de todos y nunca en contra de algunos, porque la labor de gobierno no puede administrarse en función del voto de los ciudadanos. Entiendo la confianza de los almerienses como un préstamo que hay que devolver con intereses, que son los hechos. Y esto es muy importante de cara al futuro electoral que se avecina. Como ha dejado muy claro nuestro presidente, Alberto Núñez Feijoo, en el PP no somos como Sánchez. Es decir, que no tragaremos con cualquier cosa para mantenernos en el poder y que, como estamos demostrando, sabemos llegara a acuerdos razonables y no cerrados a cualquier precio. Y quiero insistir en un mensaje claro para aquellos que han votado PP o que piensan votar cambio el próximo 23-J: no habrá un paso atrás en la defensa de nuestros principios y posiciones o en la defensa de los derechos de las personas. Y como creemos más en la política de Estado que en la política de partido, seguiremos trabajando hasta el día de las elecciones para tratar de obtener un resultado lo suficientemente amplio como para ofrecer a los almerienses y resto de españoles el mejor Gobierno posible y no depender de otras formaciones políticas. Un Ejecutivo que responda a la voluntad de cambio que se percibe en la calle y que ponga el punto final a un estilo de gobierno agotado y que sólo ha generado líos y problemas. Por eso, si los españoles nos encargan un cambio para España, estamos dispuestos a llevarlo a cabo desde el diálogo, el entendimiento y la transversalidad.