Ayer, 1 de mayo, se conmemoró un año más la fiesta del trabajo, la fiesta de los trabajadores. Esta fecha era la bestia negra del franquismo, su desasosiego anual. No digo que se tratara de una demostración de fuerza por parte de la oposición al régimen, porque tenía poca fuerza. Pero como cualquier dictadura que se precie, el régimen franquista no se consolaba con que se manifestaran unos pocos ese día, sino que hacía cuanto le era posible para que no se manifestara nadie. En el tramo final del régimen, no es que éste bajara la guardia, sino que había perdido fuerzas. Y como las medidas policiales no bastaban, el servicio de "agitación y propaganda" reparó en un arma infinitamente más poderosa que las porras de los "grises": los aparatos de televisión, que ya empezaban a encenderse en la mayoría de los hogares, en los bares y demás establecimientos públicos. Así, los días 30 de abril y 1 de mayo empezaron a emitir las autenticas apoteosis de partidos de futbol, combates de boxeo, corridas de toros, etc.

El 1 de mayo de 1975 fue el último del franquismo, o si se quiere, el último en clandestinidad. El régimen intentó combatir los 1 de mayo por todos los medios posible y apurando todas las posibilidades que le deparaba la imaginación de sus funcionarios especializados y expertos. Primero, opusieron la festividad de San José al 1 de mayo del "rojerío", masónico y ateo. Pero no dio resultado. Las magnas demostraciones y espeluznantes demostraciones de coros y danzas y tablas de gimnasia sindicales, tampoco. El futbol acudió en auxilio del régimen, aunque al régimen no lo ponía en peligro las manifestaciones del 1 de mayo, sino que se caía por puro decrépito. Una vez muerto el dictador hubo más manifestaciones previas que en años anteriores. Esta Fiesta nació a fines del s. XIX, Chicago era la segunda ciudad más poblada de los EEUU. En plena Revolución Industrial, gran parte de esa población era obrera. Bajo el lema "ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso", se produjeron varios movimientos con el fin de acortar las extenuantes jornadas laborales, que podían ser de hasta 18 horas. La única limitación que había en algunos Estados era la prohibición de que una persona trabajara 18 horas seguidas sin una causa justificada.