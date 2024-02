Los tres últimos días de enero pasado, se cumplieron noventa y un años de la celebración en los salones del Círculo de la Amistad de Córdoba, la que se conoce en la historia como la Asamblea de Córdoba de 1933, coincidiendo con la II República.

El primer congreso del PSOE (A), de diciembre de 1977, tenía como lema ‘Levantar Andalucía’ y lo más llamativo de todo es que, cuatro décadas después, los socialistas podrían presentarse a las elecciones con el mismo eslogan porque Andalucía, aunque es evidente la transformación que el franquismo dejó en el subdesarrollo, sigue a la cola de España y de Europa en los principales parámetros que marcan el progreso de una sociedad.

El PSOE llevó las riendas de la Comunidad durante veinte años con mayoría absoluta en el Parlamento (de 1982 a 1994 y de 2004 a 2012), y diez años en minoría (de 1994 a 1996 y de 2015 a 2018), en coalición con el Partido Andalucista (de 1996 a 2004) y en coalición con Izquierda Unida (de 2012 a 2015). El 16 de enero de 2018 termina el Gobierno socialista en Andalucía. La pérdida de San Telmo, el gran símbolo del poder, fue una tragedia que, sin embargo, tenía algo de circunstancial. Un suceso inevitable tras 36 años en el poder. Un episodio, en definitiva, al que cabía poner pronto remedio mediante una robusta labor de oposición. La sociología andaluza -se decía- es de izquierdas. No estuvo tan claro, ya que el Partido Popular y Ciudadanos se cogían de la mano para gobernarnos. El PSOE ve en el resultado del 23-J un punto de inflexión para recuperar la Junta que pasa por ahondar en el desgaste de Moreno, consolidar a su líder y contraponer los modelos de gobierno progresista de sus Diputaciones Es la comunidad con más desempleo, con cifras terroríficas cuando se refieren al paro juvenil, con menos renta per cápita, con más fracaso escolar y peor calidad educativa, con más personas en riesgo de exclusión social. Hoy en día no han cambiado los parámetros.

Reivindiquemos esa Andalucía diversa en la que cabemos y sumamos todos. Ese es el liderazgo más importante y el que debemos de dejar a nuestros hijos.

El Estatuto de Andalucía en el Art.3 establece los símbolos de la comunidad: La bandera, también llamada Arbondaira, con su escudo centrado en la franja blanca, custodiada por las franjas verdes Omeya y el himno, composición del maestro José del Castillo y letra del padre de la Patria, Blas Infante.