Era una mañana extremadamente fría para la época. Aún no había comenzado el invierno, pero cuando salió al jardín, las hojas, heladas por la escarcha, crujieron bajo sus botas. Enfundada en su largo abrigo de piel, se dirigió con rapidez al coche. Se veía el humo de las chimeneas, recortadas contra el cielo blanquecino, que amenazaba con cubrir de nieve el paisaje. Mientras arrancaba el motor, pensó en lo bonito que era un día de invierno, sentada en su sofá y cobijada bajo la manta térmica, con un té humeante entre sus manos. En fin, eso no podía ser, y lo sabía muy bien, a las ocho en punto tenía que estar fichando en el hospital, donde trabajaba como médico internista. Pronto llegó a su destino, dejó el coche en el parking cercano, y se dirigió, como siempre, a la cafetería en la que diariamente tomaba su primer café del día. Pasó junto a un bulto envuelto en cartones, y pensó que bien pudiera tratarse de una persona tumbada en un portal. Esa persona, encogida por el frío, sobre el helado pavimento, habría dado algo por tomar un café caliente, o por cubrirse con un abrigo como el que llevaba la persona que acababa de pasar por su lado, sin mirar siquiera hacia abajo. Si apenas un año antes, alguien le hubiese dicho que viviría así, hubiese pensado que deliraba. Era la menor de dos hermanas, se había ido a estudiar a otra ciudad distinta de la de su familia, y tenía grandes proyectos. Pronto conoció a un chico con el que inició una relación. Apenas comenzó el curso tuvo que buscar trabajo, y dejó de asistir a clase. Cuando hablaba con su familia, les contaba lo bien que le iba y las notazas que estaba sacando. La cruda realidad se impuso a sus sueños: ella trabajaba, él, gastaba lo que ganaba. Las deudas se acumularon, hasta no poder afrontarlas. Un día el amor se esfumó como el humo, dejándola en la más absoluta soledad. Dejó la casa, cuya renta no podía pagar, y fue de amiga en amiga, hasta que acabado el curso, volvieron con sus familias. Se encontró en la calle de forma inopinada. Una maleta, y una mochila contenían todo su patrimonio. Pasó el verano buscando trabajo, intentó encontrar fuerzas para volver al hogar, pero no lo consiguió. Llegó el otoño, y llevaba tanto sin que nadie pronunciase su nombre, que se olvidó de quien era. Quedó desarmada y huera, humillada y vacía. La gente pasaba a su lado, pero ninguna mirada se posaba sobre ella, ningún gesto de humanidad. La invisibilidad la cubrió hasta desaparecer. Hoy, un perfume conocido la invadió. La ráfaga de aire, tras el paso rápido de esa mujer, la sacó de su sopor, tembló de llanto. Poco después, la mujer volvió a pasar, precedida del aroma a hogar: Es ella! Irene salió de la cafetería, pasó delante de la mujer, ahora sentada sobre el suelo, pensó en el frío que estaría pasando. Sin casi mirarla, le dejó cinco euros. Se alejó diciéndose: si no fuera porque Amanda está en Madrid, diría que es ella. Ambas se alejaron, compartiendo el sueño de un helado día de invierno.