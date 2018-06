Diálogos para besugos

Domingo a mediodía en un moderno y amplio local hostelero del centro de la capital, con terraza no menos extensa. Dos clientes se sientan en una mesa de la terraza y piden una copa de vino y un botellín de agua mineral. El camarero pregunta por las tapas, el del vino pide frutos secos y el del agua le dice que no quiere nada. El joven camarero trae la copa, el agua y unas almendras tostadas. Cuando llega la cuenta, el del agua se extraña de que la cobren igual que el vino con tapa. Sorprendido, pregunta: ¿2,90 un botellín de agua? La respuesta es que el agua lleva tapa.

-Pero le he dicho que no quería, que solo tengo sed. El diálogo toma tintes surrealistas: si me pide usted un vaso de agua se lo traigo y no se lo cobro.

-Pero yo quiero agua mineral, la del grifo no me gusta.

-Es que a estas horas el agua mineral y los refrescos se sirven con tapa.

-¿Y la cobran aunque no la tome?, vale, pues ya sabemos a qué horas no vamos a volver aquí. Ni a ninguna otra. El negocio pierde un par de clientes, ignoro si el propietario se entera, pero no se le puede echar toda la culpa al visiblemente novato camarero. Es más, seguro que son las instrucciones que tiene. Lo único que se le puede achacar al empleado es su escasa "cintura" y su evidente falta de formación. Y de esto último también tiene mucha responsabilidad el empresario que no se dota de un servicio profesional. Claro que para eso hay que mantener un nivel de salarios y de horarios acordes con la categoría del servicio que se espera en un local de buen nivel. Hagan una sencilla comprobación: los mejores bares y restaurantes conservan los camareros largos años, mientras que en la mayoría la rotación es vertiginosa. Formar equipos, en cualquier empresa, es fundamental. Y también es cierto que los departamentos comerciales de las empresas suelen ser los mejor pagados, excepto en la hostelería, donde el "departamento de ventas" es precisamente el servicio de barra y mesas. Claro que para entender esto se requiere que el empresario y los directivos sean también profesionales cualificados. Más detalles de la anécdota (o no tan anécdota) referida arriba: el agua era de marca ignota, la manzanilla era la más barata del mercado y las almendras estaban rancias.