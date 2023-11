Vivimos en un mundo complejo, muchas veces irreal, debido a percepciones distorsionadas o a no saber interpretar la realidad que nos rodea. Recuerdo a una vecina sordomuda que tenía dos hijos. Eran gemelos y desde bien pequeños aprendieron a no llorar, pues por mucho que lo hicieran su progenitora no los escuchaba. Inventaron otra manera de hacerse oír: se ponían delante de ella y se frotaban los ojos. Eran unos demonios. Vivian junto al ferrocarril y su madre, cuando la sacaban de quicio con sus travesuras, los amenazaba con que un día se tiraría a las vías. Los angelitos, cuando se acercaba un tren, de broma, avisaban a su madre por señas para que cumpliera su amenaza. Supieron hacer de la necesidad virtud y desarrollaron otro sistema de comunicación. Nunca les falto cariño y amor, ni a ellos ni a la madre. Esto me trae a la memoria otro caso. Supongo que saben que los gatos solo maúllan a las personas, entre ellos nunca lo hacen. El caso es el de un gatito que no maullaba porque su dueño tenía el mismo problema que mi vecina: era sordomudo; ya se buscó el mínimo otra manera de llamar su atención mediante gestos y movimientos.

Esto demuestra la importancia de entender al otro, ponerse en su piel y en su circunstancia, y tratar de buscar el origen de sus planteamientos, qué es lo que me quiere decir y por qué. Adquirido ese conocimiento, puedo compararlo con mi forma de entender y tomar una decisión, a favor o en contra, en función de mis preferencias. Entonces podré expresarle mi opinión y argumentárselo bajo mi punto de vista.

Tenemos en estos días dos ejemplos antagónicos de lo que debe ser el diálogo y el entendimiento. Por un lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que busca la escusa más peregrina para confrontar con el Gobierno; la última ha sido la rabieta de niña mimada por su no invitación a la inauguración del AVE de León a Asturias. Por otro lado, el acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Ministra de Transición Ecológica, llegando a un punto de encuentro para resolver el problema de los regadíos en Doñana.

Cuántas veces hablamos con otras personas y no escuchamos lo que quieren decirnos, cuántas, a pesar de utilizar un lenguaje común, no nos entendemos. En esos casos, desafortunadamente más habituales de lo deseable, deberíamos plantearnos hacer algo diferente, tendríamos que inventar otra nueva forma de comunicación, como hicieron los gemelos o el gatito.