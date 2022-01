Diario de Almería cumple 15 años

Quince años. Diario de Almería cumple tres lustros. Más cinco mil días con los almerienses. Periodismo joven, vivo, actual, cercano. Información veraz y creíble desde otro punto de vista, una de nuestras virtudes. Luchamos desde el primer día por abrirnos un hueco informativo y hoy, transcurrido un tiempo razonable y con la prudencia y la humildad que nos caracteriza, estamos en condiciones de afirmar que somos referente informativo en esta provincia gracias a ustedes que confiaron en nosotros. Diario de Almería no ha dejado un sólo día de informar. Este 2022 soplamos quince velas renovando nuestro compromiso con nuestros lectores y con la satisfacción de seguir buscando la verdad allí donde se encuentre.

Celebraciones contenidas para iniciar el año. La gran virtud de la civilización humana durante la pandemia que nos acogota ha sido la resistencia. Seguimos luchado en hospitales, en los centros de atención primaria, en las farmacias, en los despachos… y no nos hemos rendido nunca. Ahí está nuestro éxito. Todos sabemos que después de mucho llover escampa. Nada es eterno. Permanecerán en nuestras retinas imágenes imposibles de olvidar. Pero de las situaciones más complejas surgen tantas oportunidades nuevas que, con seguridad, no vamos a ser capaces de abarcarlas en el espacio-tiempo de la recuperación. La pandemia sigue embistiendo en un mundo dominado por la mentira, bajo el dominio de la posverdad. Frente a todo esto, el único remedio posible, cierto, real, tangible es la serenidad que el periodismo serio, con rigor, creativo y veraz ofrece. No hay otra vacuna contra la efervescencia de las redes y el amarillismo, cuyo único objetivo es confundir y obtener beneficios y réditos políticos y económicos provocados por la confusión. Nos hemos zambullido de lleno en un mercado persa, en el que los pícaros florecen como los tulipanes en primavera.

Alejemos cuanto podamos a los nigromantes, visionarios y toda esta ralea, que sólo buscan dinero fácil llegado del dolor y la muerte. Es por ello que, en un año como el que nos espera y en una celebración como la que todos los que hacemos Diario vamos a vivir, me permita recordarles que sigan apoyando el periodismo serio, la información veraz y responsable y el criterio de los profesionales. Huyan de aquellos que les vendan duros a cuatro pesetas. Sencillamente no existen. Beban de periódicos que, como Diario de Almería, busca la realidad de las cosas y todos los puntos de vista para que ustedes, que como yo están siempre alerta y con miedo por lo que tenemos encima, se acuesten conociendo la verdad. Ni más ni menos. Es nuestro trabajo y tienen mi compromiso de que es nuestra aspiración. Compartan con nosotros este tiempo, les pedimos que nos acompañen y permanezcan fieles a su periódico. Trataremos de no defraudarles.