Diario de un positivo por Covid

Dos años de pandemia y había conseguido librarme del coronavirus. Dos años en los que había tomado las precauciones básicas (lavarme las manos con asiduidad, limitar el número de reuniones, uso de la mascarilla...), aunque sin obsesiones. Un tiempo de convivencia con el virus en mis entornos más cercanos, aunque lograba esquivar el bicho.

Todo iba bien hasta el sábado 15 de enero. No había tenido contacto con personas de riesgo y no había bajado la guardia. El 17, dos días después, tenía cita a las diez de la mañana en el Palacio de los Juegos Mediterráneos para inocularme la tercera dosis. Pero todo se truncó. Tenía al alcance de mi mano casi la inmunidad, o al menos que un posible positivo significase una convalecencia leve, sin síntomas o al menos llevaderos.

No ha sido así. Todo comienza con un poco de frío, más del que puedes tener un día normal si no vas abrigado. No le das importancia. Subes la calefacción y ves que no se mitiga. Un leve enfriamiento, piensas. Te vas a la cama pensando que al día siguiente vuelve la normalidad. Y no es así. El frío se convierte en tiritona. Los músculos te duelen como si te hubieran apaleado y un fuerte dolor de cabeza se te coge desde la frente hasta la parte posterior de la coronilla.

Todo se derrumba. Piensas que tienes covid y se te agolpan todos los miedos que nos han inyectado a lo largo de los dos últimos años. Un test de farmacia confirma lo que ya has interiorizado. Dos líneas rojas que te llevan al confinamiento directo. Tus temores se agrandan y el temor por los que te rodean se multiplica.

Consciente de la que se avecina entro en la APP de Salud Responde y relleno un cuestionario para comunicar el positivo. Preguntas simples, algún dato y poco más. Han transcurrido dos semanas y nadie ha contactado aún conmigo. Soy consciente del colapso que la pandemia ha provocado en la sanidad, pero tenía la esperanza de que alguien contactase con aquellos que han dado positivo para ofrecerles, al menos, un test de confirmación. Está claro que cuando me llamen, aún creo en los milagros, estaré curado o pasaré a engrosar las frías cifras de Hades.

Por mi cuenta sigo haciéndome test de farmacia que confirman mi positivo una y otra vez. Ya no tengo síntomas. Respiro con normalidad. Los dolores musculares han desaparecido y la cabeza dejó de dolerme el día dos. Pero las pruebas mantienen mi confinamiento, apartado como un apestado, por conciencia social y por responsabilidad.

Desconozco lo que ocurre más allá de las puertas de la habitación que me acoge desde hace más tiempo del que desearía. Mi cabeza sigue aguantando fría y la tristeza, aunque me busque con verdadera pasión amorosa, la mantengo a raya. Cuando me dé el sol volveré a la vida.