Diccionario de la pandemia (A-B)

Que la pandemia que sufrimos supone una invasión formidable de nuestras vidas es algo que no discute casi nadie. Que nos ha permitido dedicar nuestro tiempo de confinados sanitarios a aquellas aficiones que los afanes diarios nos impedían cultivar, tampoco se discute. Que nos ha regalado más tiempo para seguir al detalle los comportamientos de nuestros conciudadanos y de la porción de estos que dicen dedicarse a la política creo, también, que es cierto. Por pura afición a entender lo que oigo he tratado de desentrañar los vocablos oídos durante los tres meses de claustral confinamiento que la mayoría, que no la totalidad, hemos respetado.

ABURRIMIENTO. Estado natural de un confinado que no es consciente de que su frenética actividad previa a la noche en que nos enteramos por el BOE de que en casa estábamos mejor, ha dado lugar, de modo acumulativo, a coleccionar facturas cuya validez fiscal ya caducó hace más de un quinquenio y cuyo análisis y posterior destrucción puede ser un productivo modo de pasar parte del tiempo de confinamiento.AHORRO. Masa monetaria nacional habitualmente gastada en juergas que, tras la apertura de bares y cafeterías, será invertido en fiestas y farras como acelerador del aumento de la demanda interna del país.ARAGONÉS. Político nacido fuera de Aragón.

BAJAR LA GUARDIA. Posición vigilante ante la pandemia que se ha de mantener sin importar la fase en que nos encontremos y que, al contrario de lo que pueda sugerir su grafía, no quiere decir que hayamos de trasladar el pueblo Laguardia de la Rioja Alavesa a la Comunidad Andaluza.

BANALIZAR. Actividad cotidiana de cierta presidenta de cierta comunidad autónoma de España consistente en la evacuación de ideas peregrinas porque, a su juicio, sería imperdonable privar a los españoles de su disfrute.BOLSA DE

BASURA. Salvoconducto muy utilizado durante los primeros días de la pandemia. Se puede adquirir en varios tamaños, siendo la de menor capacidad la más apreciada.

BOLSONARO. Reconocido experto en pandemias. Habla algo parecido al portugués.

BOSÉ. Popular investigador cantante que mantiene, siempre sobre bases científicas sólidas, la teoría de la conspiración de las fuerzas del mal utilizando para el control total de la Humanidad el caballo de troya de la vacuna contra el covid19.

BOTELLÓN. Inconcebible reunión de individuos con escasa actividad cerebral para llevar a cabo en plena pandemia una peligrosa e inaplazable reunión etílica que ellos llaman diversión.

(Más entregas durante los próximos días)