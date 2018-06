Difícil situación

Lo van a tener difícil. Aquí no cuenta que el nuevo gobierno haga una reforma de la Ley laboral para mejorar la situación de precariedad de los trabajadores, ni que se elimine de un plumazo la ley mordaza, ni que se apruebe una normativa que establezca un incremento de las pensiones equiparable al incremento del IPC, ni que se eliminen las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, ni que se reduzca el IVA de algunas manifestaciones culturales, ni que después de salir del barrizal de corrupción del PP, se tarde menos de 24 horas en cesar a un ministro por cometer un fraude a Hacienda que, dicho sea de paso, no alcanza la categoría de delito. Las materias que puedan ser de interés para los ciudadanos, cuentan poco para los partidos que, desde distintas posiciones, ocupan la oposición en el Congreso de los Diputados. El principal objetivo de los que no participan en el gobierno de Pedro Sánchez, es su supervivencia y su crecimiento de cara a las próximas elecciones generales. El PP ha sido el partido defenestrado y tiene a Ciudadanos pisándole los talones. Ciudadanos con su voto en contra de la moción, se ha quedado noqueado y los brotes de esplendor se le han marchitado. El sueño de Pablo Iglesias, cuerpo y alma de Podemos, de pisar la alfombra de un ministerio, se ha quedado flotando en su imaginación. Y los nacionalistas, como siempre, mirando al terruño. A simple vista se aprecia la disposición de Pedro Sánchez por presidir un gobierno formado por personas, la mayoría mujeres, que se han destacado por su profesionalidad y buen hacer en los puestos de donde proceden. Pero cuanto más favorable sea para los intereses del Estado y del bien común contar con un buen equipo, mayor será el recelo que despertará en los partidos que rivalizan para alcanzar el poder. A partir de ahora el único fin a perseguir es ir ganando posiciones de cara a las elecciones venideras, frente a un PSOE que ha salido reforzado. Sin dar tregua al gobierno recién constituido y al margen de la gestión que pretenda llevar a cabo, hay que emprender batalla cada cual desde su punto de partida y con la munición adecuada para captar voluntades afines a su credo. Y cualquiera que sea nombrado para desempeñar un cargo público, ya puede no demorarse un día en el pago del recibo de la comunidad de vecinos, que la investigación se ha puesto en marcha y a la mínima de cambio será acusado de corrupción.