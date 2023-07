Digitalizar la enseñanza

En él se habla de la movilidad del tránsito y de cómo los vehículos de cuatro ruedas han pasado a compartir espacios con otros, que por su peculiar estabilidad y la incogciencia de algunos conductores, nos ofrecen un buen plantel de accidentes, qué duda cabe, que me refiero a los vehículos de dos ruedas, vehículos que cuentan como parte de su estructura con el cuerpo de su conductor; y dentro de estos quiero hacer especial mención a los patinetes eléctricos, regulados por una normativa que siembra cierta incertidumbre a la vez que dudosa compatibilidad con el resto de usuarios de las vías, tanto urbanas como interurbanas. Francia, hace un tiempo, fue uno de los países que prohibió su circulación debido a la gran tasa de accidentalidad. Pero también tengo que decir, que esta problemática no depende solo de las características de estos vehículos; están también implícitos sus conductores, haciendo uso de las vías bajo un ritmo negligente, con una actitud dudosa en el comportamiento, y aunque el código dice que el conductor debe interpretar las reglas de juego y ser dueño en todo momento, hay que apelar a la formación de los mismos que, creo deja bastante que desear, sobre todo si a las pruebas me remito, cuando hubo un momento en que la D.G.T fracaso en su intento de convencer autoescuelas que era muy positivo mantener un profesor unas horas a la semana; las autoescuelas, uno de los colectivos más comprometidos con la enseñanza, pusieron el grito en el cielo, alegando que ese servicio estaba cubierto por la internet, contando con diversos programas de consulta al servicio de los alumno, cuestión muy discutible, porque pienso que las redes sociales jamás sustituyen la figura del profesor; a pesar de todo la D.G.T. afirma no escatimar esfuerzos en la formación, ante el reto de grandes alianzas creando el título de F.P. Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible. Pues bien, después de lo dicho, quiero tener la convicción de que estos planes se llevaran a cabo, sobre todo, imponiendo aquellas normas que nos recuerdan verdades de hechos, por ello la educación vial, ahora más que nunca en los colegios, formara parte de una convivencia que promoverá el uso de vehículos sostenibles que enseñara a nuestros niños y jóvenes a montar en bicicleta o circular en patinete.