Ya todos sabemos de todo y opinamos con una ligereza supina. Estamos muy bien informados. Es frecuente enterarse de noticias a través de la radio, de la televisión o de las redes sociales, relacionadas con la falta de respeto, el maltrato, el acoso, etc. Podemos observar la total ausencia de un trato adecuado a las personas mayores, la agresividad incontrolable de algunos cientos de hinchas, aficionados de tal o cual club en un campo de futbol; la poca estima y falta de tacto a la diversidad de opiniones y una larga lista que me conviene no seguir enumerando para no caer en el pesimismo y más a esta temprana hora, en estos días de vacaciones agosteñas, aunque esté jubilado pero considero este mes el vacacional por excelencia. El ser humano es por naturaleza social. Las virtudes de cada uno se proyectan hacia fuera. Esa dimensión le lleva a entablar relaciones con los demás. Las normas tienen sentido porque nos forjan como personas y nos hacen respetar a las personas que nos rodean. Propongo desde este suelto que aprendamos a desear aquello que realmente nos conviene y que pongamos los medios necesarios para legalmente alcanzarlo.