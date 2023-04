No son caballos de mala figura estos que reciben aderezo entre muros centenarios. No son rocines, en fin, porque ni les falta traza, ni son bastos o de poca alza, ni caballos de trabajo. De estos sí era el del ingenioso hidalgo que se hizo don Quijote por mor del cuento cervantino. Cambiada la condición del hidalgo, hecho caballero andante, razones de sobra se daban para poner nombre cabal a “caballo de caballero tan famoso”. De modo que no se olvidara su estado pretérito y lo cobrara “famoso y de estruendo”. Cuatro días estuvo pensando en ello don Quijote hasta que dio con Rocinante y reparó en que, de esta manera ensalzado, por obra y gracia fabulosa, “ni el Bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban”. La amazona bien dispuesta poco ha de asimilarse a “un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor”, aunque probable es que no le falten razones para buscar aventuras, siquiera sean menos elevadas que los quijotescos propósitos del caballero andante, “así para el aumento de su honra como para el servicio de su república”. Montada a caballo, esta jinete participa asimismo de la estética de las cabalgaduras y es de imaginar que don Quijote la quisiera como Dulcinea.