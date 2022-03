¿Dimitido o echado?

Observar la conducta de los políticos me enriquece poco, intelectualmente hablando. Puestos a hablar de enriquecimiento o empobrecimiento material, más bien me empobrece, porque lo que se lleva ahora es el político "superaconsejado" precisamente, por consejeros de los que en la mayoría de los casos ni siquiera se sabe su nombre, no digamos ya el currículum que los avala para desempeñar es labor, y ni se sabe en qué materias aconsejan. Por otra parte, hoy día, la llamada maquinaria de los partidos, en el caso concreto de la derecha, es una pléyade de personajes enfundados, ellos en trajes azul marino y corbata verde, y ellas en vaporosos trajes de boutique del Corte Inglés de Azca. Imagino que de ahí han salido los consejeros del ni dimitido ni cesado, ni agraciado con la histórica patada hacia arriba, ni ná de ná, presidente del PP. A partir de este punto es cuando yo debería empezar a escribir, pero voy a hacer un "casado", voy a hacer mutis por el foro, y voy a seguir tan tranquilo sin hacer nada. ¡Que Vds. sigan bien!