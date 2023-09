Dinos quién somos

La escritora Julia Navarro es autora de extraordinarias novelas, entre las que podemos destacar “La Biblia de Barro”, “De ninguna parte” o “Dime quién soy”. Precisamente me tomo la licencia de parafrasear este último título para encabezar la presente reseña porque efectivamente su nueva obra “Una historia compartida” es un ejercicio de búsqueda de la identidad humana que tiene que construirse necesariamente de forma compartida entre mujeres y hombres. Será este enfoque el que nos conduzca a tener una conciencia más exacta y plural de nuestra historia y en consecuencia de nuestra identidad como seres humanos. Sólo así sabremos “quién somos”.

El nuevo trabajo de Julia Navarro es una sugerente invitación a compartir las historias vividas por mujeres, y el subtítulo de la obra aclara mucho sobre su enfoque: “con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos”. Hasta el siglo XX la Historia la escribieron los hombres. Eso explica por qué las mujeres apenas aparecen como parte activa en la historia. Pero diosas, científicas, escritoras, políticas, actrices, reinas, descubridoras… (la lista es interminable y con un protagonismo indiscutible) no pueden seguir ausentes de nuestra historia común.

Por supuesto, no podemos contar las historias de estas mujeres sin tenerlos también en cuenta a ellos, porque desde el principio de los tiempos las vidas de hombres y mujeres han estado entrelazadas y no se pueden explicar las unas sin los otros ¿Es posible entender a Cleopatra sin César o Marco Antonio, a Helena de Troya sin Paris, o a Frida Kahlo sin Diego Rivera…? Por eso, esta obra no es sólo la historia de ellas sino que es “Una historia compartida”, una revisión de la historia desde un punto de vista integrador.

Entre las muchas mujeres que se mencionan en la obra, a los lectores de Almería nos interesa especialmente la alusión a nuestra escritora Carmen de Burgos “Colombine” a quien Julia Navarro presenta como una mujer que se adelantó a su tiempo, abriendo un camino que luego seguirían muchas otras mujeres y hombres. Julia Navarro afirma que “sin Carmen de Burgos no se puede entender el impulso hacia el feminismo” (p.291)

También nos interesa mucho a los lectores almerienses las alusiones a Madame Curie. Recordemos que Marie Curie llegó a Almería el 30 de abril de 1931 acompañada de su hija Eva, quedando totalmente fascinada por la vida de nuestra ciudad, hecho que se rememora en una placa colocada en el Mercado Central, muy cerca del lugar en que recibiremos a Julia Navarro para su presentación en Almería, la Casa de las Mariposas.

“Una historia compartida” es también un retrato de la propia autora a través de su visión de las mujeres a las que admira. Cuando Julia Navarro las describe también, de alguna manera, se está describiendo a sí misma.

En definitiva, una obra con un enfoque nuevo, una necesaria revisión histórica que se acerca a las mujeres desde una perspectiva diferente. El viaje al que nos invita Julia Navarro nos interesa a todas y todos porque la búsqueda de nuestra identidad colectiva es una de las claves para el progreso de nuestras sociedades. Tal como la propia autora ha afirmado “la historia, o es de todos o no es historia”. Damos las gracias a Julia Navarro por esta importante contribución, que supone una sugerente invitación a la reflexión, y que nos permitirá avanzar en la búsqueda de nuestra identidad personal y colectiva. Y no olvidemos que estas historias protagonizadas por mujeres, ya sean reales o criaturas literarias, son historias que sustentan nuestra identidad y que debemos conocer y sobre todo compartir.