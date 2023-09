Dinos quién somos

Me costará trabajo levantarme por las mañanas para ejercer mi profesión de abogado, y no por la edad, después de más de cuarenta años de ejercicio profesional, defendiendo el Estado de Derecho y la aplicación de las leyes democráticas que son iguales para todos, esto me sucederá si se aprobara una Ley de Amnistía ó como quiera que se pueda llamar, que evite que los presuntos investigados por lo ocurrido en Cataluña, no comparezcan ante la Justicia, como es el caso del Sr. Puigdemont y otros, pues siendo la Justicia igual para todos, por unos hechos tipificados en el Código Penal de la Democracia, deben someterse a un Juicio justo ante el Tribunal Supremo, ó Tribunales que correspondan, con todas las garantías, que afortunadamente hoy si las tenemos, igual que cualquier ciudadano que sea acusado por un delito de los que contempla el democrático Código Penal.

Esta afirmación la hace, alguien que en su etapa de estudiante, era un activista estudiantil, que se manifestaba por la amnistía y la libertad, estando en contra de unas leyes represivas aprobadas por la dictadura, como por ejemplo aquella Ley de Orden Público y otras similares. Afortunadamente hoy disfrutamos de esa libertad y esas leyes represivas no existen.

He estado de acuerdo con los indultos al Sr. Junqueras y a los otros condenados, ya que estamos en un Estado de Derecho y es una facultad del Gobierno que se ha realizado correctamente. Pero es que además, estaré de acuerdo si el Sr. Puigdemont se presenta ante el Tribunal Supremo, que lo está reclamando, y lo dejan en libertad provisional, hasta incluso sin fianza, pero que se someta a un Juicio justo ante éste Tribunal, y si se dicta una sentencia absolutoria, también la respetaré y entenderé, y si es condenatoria, estaré también de acuerdo con que el Gobierno al día siguiente los indulte, pero lo que no puede ser, es que por tratarse de unos políticos privilegiados, sean amnistiados por otros políticos necesitados, burlándose del Estado de Derecho, no sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales, que es lo que hacen a diario muchos ciudadanos anónimos.

En nuestro Código Penal, hay delitos que se cometen por imprudencia, y sus autores nunca hubieran querido cometerlos, pero tienen que someterse a un Juicio justo, pudiendo ser condenados a penas de cárcel. También está el delito de malversación de caudales públicos, del que es acusado el Sr. Puigdemont, habiendo otros muchos casos, como el del Sr. Griñan, que tampoco se ha llevado ningún dinero y tiene una importante condena de cárcel, bien porque se equivocó ó porque lo equivocaron. Todos los ciudadanos, cuando están involucrados en un proceso penal, tienen que respetar los procedimientos para después someterse a un Juicio justo, porque tenemos unas Leyes que se han aprobado democráticamente, y son aplicadas, reconocidas y respetadas, hasta el punto de que el Parlamento Europeo, le ha retirado la inmunidad al Sr. Puigdemont.

Si lo previsto y anunciado, se hace realidad, a muchos juristas nos va costar trabajo, ejercer el día a día de nuestra profesión, pues tendremos siempre presente la situación de desigualdad en la que se encuentran muchos ciudadanos anónimos, por los que los juristas de a pie nos preocupamos.