Te explica el vice de la Diputación (hombre al que mentir, engañar, incluso decir medias verdades no le permite su conciencia) la necesidad de encarecer el precio del agua que sirve Galasa a los pueblos del levante de Almería y casi te convence. La oposición habla en contra de la subida, y asumes parte del razonamiento ofrecido. Las dos partes, es evidente que no pueden tener toda la razón. Una de las dos no nos está contando toda la verdad. No me sirve el que Diputación nos anuncie que lleva siete años sin tocar los recibos, o que la pérdida de agua no es responsabilidad suya, es de las tuberías de los municipios. ¿Cuál es la responsabilidad de las Diputaciones? Los municipios. ¿Qué deben hacer las mismas? Ponerse a disposición de las necesidades que tienen los vecinos de estos pueblos, y que al final nunca debe ser un venganza política por lo que hizo la corporación anterior, pues la paga el ciudadano, cuya única desgracia es fiarse de unos políticos que lo han llevado al huerto, y no al de los olivos. Al precio que se ha puesto el aceite, un rao entre olivos podría ser un buen negocio. ¿Deben pagar los vecinos de Garrucha la decisión de su anterior alcalde, la privatización del servicio agua, y el haberse gastado los cuatro millones de euros que cobró por la misma? Sería lo más lógico que el alcalde o la alcaldesa tuviera que pagar en prisión, o de la manera que diga la justicia, el engaño producido a sus vecinos con ese dinero, que dicen no se sabe dónde está o en qué se ha gastado. Pero esa no es razón para que Diputación abandone sus funciones, que no son otras que ayudar a los vecinos, y más cuando estos se han visto sorprendidos en su buena fe por los rectores municipales. Y no es solo el caso de Garrucha. Las tuberías son responsabilidades de los ayuntamientos y Diputación no quiere entrar en esa cuestión, es la teoría que nos cuentan. Galasa no pierde ni una gota de agua. El que la pierda, que la pague, ese es el razonamiento, o lo parece tras escuchar al presidente.

¿De quién son las iglesias de esos pueblos? ¿De quién los cuarteles de la Guardia Civil? Le oímos a Javier Aureliano comunicar las inversiones que la institución provincial va a dedicar a rehabilitar iglesias y cuarteles. Y no creo que nadie le haya criticado por ello. Nos parece que la rehabilitación beneficia a los vecinos, a los de una acera y a los de la otra, y que a ello se debe dedicar el trabajo de la provincial. ¿Y las tuberías no son un beneficio para los vecinos?