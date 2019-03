Discursos nocivos

Lo normal en democracia es la convivencia pacífica entre quienes no pensamos de la misma manera. Desde nuestro particular punto de vista votamos a quienes consideramos que mejor pueden desarrollar una política acorde con nuestro pensamiento, sin que ello signifique un enfrentamiento agresivo con quienes optan por otras formaciones. La mayoría convivimos sin problema con personas de diversas ideologías, intercambiamos opiniones con absoluta normalidad y exponemos posiciones opuestas sin necesidad de llegar al insulto. No tiene nada de extraño que entre los miembros de una misma familia se vote a distintos partidos sin que afecte, en absoluto, a las relaciones familiares. Cualquiera que tenga amigos o pertenezca a algún grupo social, cuyos lazos de amistad o convivencia, procedan de relaciones arraigadas por el tiempo, de compañerismo en el trabajo, de situaciones de vecindad, o de aficiones compartidas, encontrará entre sus allegados quienes, políticamente, piensen de distinta manera, sin que tales diferencias menoscaben el mutuo afecto. Al menos, eso es lo que yo percibo en mi entorno. Desde la transición hemos vivido en España con gobiernos del PP o del PSOE, donde cada ciudadano haya podido sentirse más o menos de acuerdo con la gestión de uno u otro partido, pero dentro de un orden. Hago estas reflexiones porque últimamente estamos viendo un comportamiento en algunos dirigentes políticos, cuyo discurso se reduce a descalificar con insultos a los representantes de otros partidos, sin hacer la menor referencia a su programa de gobierno. Algo tiene que haber influido la aparición de VOX cuyos líderes exhibiéndose a caballo en la campaña de las elecciones andaluzas, personalmente me sugirieron conquistadores dispuestos a dar la batalla y liquidar los cuarenta años de democracia. Sus declaraciones posteriores, - las alabanzas al franquismo, la negación del holocausto, el fomento de las armas de fuego, acabar con las autonomías, - ratifican mis presentimientos. Formaciones de similares características han sido marginadas en Europa por los partidos democráticos, pero en España PP y Ciudadanos le han dado cobijo a VOX, se han contagiado de su patriotismo de cartón piedra y están fomentando una división entre españoles de raza y los que, según ellos, quieren romper España que está contaminando el ambiente. La Constitución y el sentido común de la mayoría nos protejan.