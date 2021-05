Disdrutar de la estación de tren

He enviado a la presidenta de ADIF una carta solicitando un encuentro para hablar del futuro de la histórica Estación de Almería, así como de la financiación del modelo de soterramiento acordado y la vuelta del tráfico ferroviario a la actual estación intermodal. Son cuestiones de gran importancia sobre las que pivotan buena parte de los planes de recuperación económica de Almería tras la pandemia porque, como he dicho en más de una ocasión, las conexiones ferroviarias de la ciudad de Almería siguen siendo un freno para el crecimiento económico y para la calidad de vida de todos los almerienses. Almería sigue teniendo unas infraestructuras ferroviarias propias del S. XIX, y eso hay que achacárselo a todos los gobiernos de todos los partidos que ha habido en España en las últimas décadas. Ahora mismo gobiernan PSOE y Podemos, y fue el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien vino a Almería hace unas semanas a adquirir el compromiso de la llegada del AVE en 2026, ampliando así en tres año más el plazo que él mismo nos había dado sobre el cumplimiento de esta aspiración en 2023. Al margen de esa circunstancia, que supone otro incumplimiento en este agotador proceso, siguen existiendo importantes incógnitas que deben quedar resueltas lo antes posible, como la fecha de la vuelta del tráfico ferroviario a la estación de Almería y, de manera muy especial, la financiación de la segunda fase del proyecto de soterramiento. Lógicamente, como alcalde de Almería, quiero para mi ciudad el mejor soterramiento posible al menor coste posible. Pero Almería necesita conocer también qué planes tiene el Gobierno respecto del futuro del edificio de la histórica estación de ferrocarril, porque seguimos sin saber qué quiere hacer el gobierno del PSOE y Podemos con ese edificio, que iba a ser cedido al Ayuntamiento de Almería totalmente restaurado por el anterior gobierno del Partido Popular. Siempre he pensado que la estación debería recuperarse para un uso público y cultural que ofrezca la mejor bienvenida a cuantas personas lleguen finalmente en AVE a Almería a la estación, que se hará en el mismo lugar que la actual intermodal. Y estoy seguro de que ADIF comparte el espíritu constructivo y positivo del Ayuntamiento en estas cuestiones y que será rápido y fácil cerrar una hoja de ruta clara en este importante objetivo.