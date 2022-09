La Asociación Gastronómica Amigos del Santo Reino de Jaén me dio un homenaje hace unos días. Tenían constancia a través de su alma mater, Darío Díaz de que me encanta comer. Todos me siguen a través de mi sección semanal en Herrera en Cope con Carlos Herrera. Cuando me llamaron no lo pensé dos veces. Me fui a tierras de Jaén y de ahí a Andújar, donde iba a llevarse a cabo la gran comida. Para materializar el homenaje, los socios de la Asociación Gastronómica Amigos del Santo Reino compartieron conmigo un extraordinario almuerzo en el nuevo Restaurante El Refugio, del Hotel Oleum, de la ciudad de Andújar. Una comida de calidad de la cocina del chef Pablo Dueñas, que cuenta con un gran equipo, destacando el maitre, Ángel. Todo ello, en un entorno inigualable. Reconozco que fue una comida que no podré nunca olvidar. Fue una jornada muy interesante donde aparte de hincharme de comer descubrí a un grupo de personas que son fantásticas, me trataron como si nos conociéramos de toda la vida. Ante esto, solo puedo decir que prometo volver para seguir disfrutando de la comida de Jaén.