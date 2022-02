Disfrutar de la vida en Almería

Si hay una idea errónea y carente de rigor sobre Almería es la de que en nuestra ciudad hay pocas cosas que hacer. Yo respeto todas las opiniones, pero quien diga que en aquí no hay propuestas, actividades, iniciativas y posibilidades de ocio, cultura y dinamización social, sinceramente creo que no vive en Almería. En los últimos años, Almería ha conseguido incluir en su oferta cultural y turística una interesante red museística que enriquece el relato urbano de nuestra ciudad y supone un importante elemento de atracción y divulgación. Valga un dato: a lo largo del pasado año 2021 y a pesar de todas las dificultades causadas por la pandemia, un total de 82.412 personas visitaron los museos de la red municipal. Esta cifra supone un crecimiento del 43,4 por ciento respecto a 2020, cuando el estallido del covid provocó el cierre obligado de los distintos espacios museísticos almerienses durante dos meses. Acabamos de inaugurar una muestra de guitarras ibéricas en el Museo de la Guitarra y una interesante recreación fotográfica de época en los Refugios de la Guerra Civil. Si no las han visto, no se las pierdan. Acabamos de celebrar con gran éxito un rastrillo de antigüedades en el parque Nicolás Salmerón y el mercadillo 'Gastroart' en el Paseo. Todo ello inmerso, además, en una interesante programación cultural de invierno en la que todavía quedan por disfrutar conciertos, teatro y ópera en el Maestro Padilla. Para este fin de semana hay que destacar que la celebración del día de San Valentín ofrece una larga serie de actividades coordinadas desde del Área de Promoción con la colaboración de asociaciones como Foro Almería Centro, Puerta de Europa y Gran Sol, que nos ofrece la oportunidad de disfrutar de nuestro casco histórico y de sus plazas con encanto, de los bares y restaurantes y del magnífico comercio local que tenemos los almerienses. Todas estas posibilidades, a las que en pocos días se sumarán un campeonato mundial de camionetas de comida callejera, las populares 'Foodtrucks', la vuelta de la Feria del Queso y otra nueva edición del rastrillo de antigüedades, vienen a poner en valor Almería para aprovechar la ciudad en toda su extensión y disfrutar del buen clima que ya empieza a apuntar la primavera. En el Ayuntamiento seguiremos trabajando para que Almería siga sumando atractivos y que siga siendo una ciudad a la que cada vez más gente quiera venir a vivir y compartir ilusiones y proyectos.