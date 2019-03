Disparates

Empiezo este articulo reconociendo que no se si es mejor nombrarlos o ignorarlos. Realmente, no lo sé. Lo dudo. Están ahí, es un hecho. Cuando Vox suelta un disparate, un despropósito de los que últimamente venimos oyendo, los medios lo replican, los partidos políticos contestamos a la extravagancia de turno y así, la bola se va haciendo cada vez más grande, hasta que se convierte en la noticia principal del día. ¿No le estaremos haciendo el trabajo sucio?. Da miedo. Es preocupante. El repetir tantas veces las barbaridades que dicen los dirigentes de la extrema derecha puede llevar a que sean recibidas como algo "normal". ¿ No es eso lo que pretenden?. Quizás todos, medios de comunicación y sociales, partidos y sociedad en general debamos reflexionar antes de que sea tarde.

Por otra parte, no es que supongan un peligro potencial para la salud democrática de nuestro país. Es que ya lo son. Tienen representación en el Parlamento Andaluz. Y cuando así fue, no se le daba tanto pábulo en los medios ni en las redes sociales. Recuerdo un acto en plena campaña electoral en El Ejido, pero también uno en otra localidad en el poniente almeriense cuando no estábamos en campaña electoral y poco se hablaba de ellos. En ambos, llenaron.

Ahora, la penúltima insensatez ha sido la de las armas. Que los españoles de bien ( ¿habrá que hace examen de bondad uno a uno?) puedan utilizar armas en defensa propia. Han detectado que la seguridad les puede interesar a los votantes a pesar de las estadísticas oficiales.

No existe en nuestro país ni en nuestra sociedad actual constancia de esta demanda, ni estamos hablando de alerta social. España está considerada como uno de los países más seguros del mundo.

Soltada esta aberración, los partidos políticos hemos salido todos en tromba a rechazarla. Pero tengo la impresión de que ya han vuelto a "llevarnos a su terreno". Es verdad que no podemos callarnos o mirar hacia otro lado, pero cuanto mas se hable del asunto, mas ganaran ellos. Incluso los policías y guardias civiles han calificado de disparate esta propuesta, alegando que la proliferación de pistolas incrementaría los hechos violentos. A esta última ocurrencia, hagamos memoria, hay que sumarle: la cruzada a los homosexuales y a las feministas, la ilegalización de partidos, el odio a los emigrantes, el amor a los militares franquistas o la bandera asociada al buen español. Sigo dudando si evitar o rebatir. Pero por salud democrática preventiva, no volveré a nómbralos.