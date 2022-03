Disponer de la palabra

Leer con criterio, incluso sin tenerlo bien establecido, para que quede al albur de lo imprevisto o de la novedad, alumbra el entendimiento y aprovisiona la razón. De modo que puedan esclarecerse asuntos cotidianos, grandes o pequeños, con la luz de las palabras bien compuestas. Así, las guerras, como la que asola Ucrania, exacerban la iniquidad de los enemigos, aunque no se quiera tenerlos: «Es imposible no tener enemigos, porque los enemigos no nacen de nuestra voluntad de tenerlos y sí del irresistible deseo que tienen ellos de tenernos a nosotros». Escrito por Saramago en una de las atinadas digresiones que ensalzan sus relatos. Como esta otra evidencia meridiana que reclama la asistencia del sentido común para que no se tuerza el espíritu humano en la compostura del universo: «La prueba de que el universo no ha sido tan bien pensado cuanto convendría está en el hecho de que el Creador haya mandado llamar Sol a la estrella que nos ilumina. Si se llamase al astro rey con el nombre de Sentido Común ya veríamos cómo andaría hoy esclarecido el espíritu humano».

Incluso para aceptar la imperfección y los yerros del juicio, cuando se presume la relación entre las causas y los efectos, ayuda el discernimiento de la palabra, como continúa afirmando la escritura de Saramago: «Sabido es que todo efecto tiene su causa, es ésta una verdad universal, pero no es posible evitar algunos yerros de juicio, o de simple identificación, pues ocurre que consideramos que este efecto proviene de aquella causa cuando en definitiva fue otra, muy fuera del alcance del entendimiento que tenemos y de la ciencia que creemos tener». La inevitabilidad del mal, asimismo, merece atención, ya cuando se recrudece o cuando mengua, porque no deja de hacerse presente en sus variopintas e infaustas manifestaciones: «El mal es como la famosa y nunca vista ave fénix, que, aunque parezca que muere en la hoguera, de un huevo que sus propias cenizas criaron vuelve a nacer». El bálsamo de la palabra, en fin, vivifica cuando puede contarse con ella, administrarla de buen modo y sacarle partido, hasta cuando se le da la espalda sabiéndolo. Martín Gaite lo dijo bien: «Vivir es disponer de la palabra, recuperarla, cuando se detiene su curso se interrumpe la vida y se instala la muerte; y claro que más de media vida se la pasa uno muerto por volverle la espalda