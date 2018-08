Divide y vencerás

De aquella tragedia de la guerra incivil y de cuarenta años de dictadura, se alimentan más que nunca, de fieros agravios los nacionalismos que condenan a España, como si fuese una vieja madrastra, mientras argumentan y exponen sus propias identidades, como origen puro de su razón de ser. El nacionalismo ha invertido sus raíces, ya no parte de un Estado Nacional, se ha visto atacado por sus hijos periféricos, que amenazan con un radicalismo separatista. Tras la Republica, se intentó poner en marcha una generación sincera y de una ética moral de la mano de intelectuales y de políticos de la talla de Ortega, Unamuno, Marañón, Alberti y García Lorca; aquel impulso impregnado de generacionismo y espíritu crítico era sin duda democrático, pero sobre todo trajo principios que no se dejaron arrastrar por agresivas ideologías que se han alimentado de la historia tergiversada, y como si de un torno se tratara, apuntando y erigiendo su propia etnología, como única base de una sociedad territorial. Es absurdo polemizar con el pasado, para utilizarlo en el presente arrastrando una socialdemocracia, incluso justificar el insulto, y si no que se lo digan al presidente de la Generalidad, que constantemente llaman al orden al Estado Constitucional, y lo que es peor sin respuesta alguna por parte del presidente del gobierno, el silencio en cierto modo responde a los compañeros de viaje en ese barco de la moción de censura. Pero queridos lectores, sin querer ser catastrofista, desde el 78 en que nos reconocimos como un Estado Democrático, en vez de progresar en educación, cultura, y valores que sería lo lógico para una sociedad, como corresponde a una España del siglo XXI, me temo que la hemos dividido, apoyándonos en una crisis que desbanca el sistema social, caracterizado por una cultura básica, que sienta catedra con la tesis de un lenguaje inclusivo que se difumina entre la anécdota y el mínimo esfuerzo; y que decir del grave problema de la migración, consecuencia de tratados establecidos desde hace décadas, sin calibrar tanto las consecuencias económicas como las étnicas que se derivarían. No hemos aprendido de los filósofos alemanes y de la Escuela de Frankfurt, en su lucha por buscar un proyecto de carácter universal, en este aspecto mi mayor preocupación consiste en buscar los referentes políticos de aquellos intelectuales que algún día, basados en la Teoría Critica, logren encontrar las adscripciones para mejorar la sociedad ilustrada.