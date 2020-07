Documentales de La 2

A pesar de la creciente influencia de las redes sociales en la (des)información, los informativos de las grandes cadenas de televisión siguen siendo los que más inciden sobre la opinión pública. Por eso el poder, todos los que controlan algún poder, procura controlar a su vez a las televisiones públicas, e intenta colarse por donde sea en las privadas. Así, en Estados Unidos, donde no hay cadenas públicas relevantes, las gordas están polarizadas: la Fox está a muerte con Trump y la CNN va con los demócratas. En España llevamos un puñado de años en los que el bacalao lo parten las dos grandes privadas: Mediaset y Atresmedia. Antes, TVE era Dios, y el gobierno la utilizaba a su antojo. En tiempos de Franco, los informativos los redactaba el Gobierno y los gobernadores civiles controlaban al personal. Hasta el punto de que en Almería, al único diario que había el personal lo llamaba por bajini "La voz del gobernador". Y las radios -que algunas privadas había- estaban obligadas a conectar con Radio Nacional a las dos y media y a las diez de la noche, para dar el "parte" (que así se llamaban los informativos en memoria de los partes guerreros del generalísimo). Con la democracia en 1977 y con la llegada de las TV privadas en 1990, se acabó el monopolio informativo. Los gobiernos, lógicamente, siguieron manejando a la cadena pública, con más o menos disimulo: Suárez, que había sido jefe de la "casa" cuando Franco, lo sabía hacer perfectamente. Felipe no le fue a la zaga, y además aun no habían llegado A3 y T5. Aznar, de las pocas cosas en que imitó a González fue en el control férreo de la tele pública, aunque ya tenía el contrapeso de las privadas. TVE tuvo cierta independencia con Zapatero, que cambió la ley para elegir al director del "Ente" por dos tercios del Congreso. Pero aquello duró lo que tardó Rajoy en volver a la mayoría simple para elegir jefe de la RTVE. Con Sánchez hemos llegado a la "mayoría nula" y al mínimo histórico de audiencia del ente público. El poder no le sienta bien al "rating". Como puede comprobarse también con la audiencia de Canal Sur, que nunca ha remontado más allá del 7-8% en su historia, ya que la Junta lo ha manejado siempre, tanto antes como ahora. ¿Qué informativos podemos recomendar? Salvo que quiera usted ver sucesos y cotilleo, que es a lo que se dedican las privadas, solo le quedan los documentales de La 2 y "Orbe", el canal argentino del Vaticano.