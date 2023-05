Doñana nos queda muy lejos a la gente de Almería, y tampoco tenemos mucha tendencia a visitar aquel Parque Nacional. Pero sí que tenemos alguna experiencia en lo que se refiere a las barrabasadas que la derecha es capaz de hacer con el medioambiente con tal de hacer negocio. O de facilitárselo a los suyos, que viene a ser lo mismo. Hemos tenido en Andalucía dos hechos muy recientes de lo mal que se lleva el dinero con la conservación de la Naturaleza y con la gestión del llamado cambio climático. Uno, la ley de Moreno Bonilla para legalizar 18000 hectáreas de regadíos que robaban y roban el agua a Doñana. Todas las explicaciones que han ido dando luego es demagogia pura y dura. Ellos saben que ahí, en la zona, hay voto, y que la diputación de Huelva es asequible si favorecen a los regantes ilegales de la periferia del Parque Nacional. Les dan igual Europa, el cambio climático, el medio ambiente, lo que digan los científicos y los linces. Lo que les importa son los votos para las próximas elecciones municipales. Ante eso, no hay medio ambiente que valga. Pero de todo esto, en Almería ya sabemos algo, hemos tenido alguna experiencia. Con El Algarrobico aprendimos mucho los almerienses. Hace unos días, el ayuntamiento del pueblecico -ya saben que por aquí es de mal fario nombrarlo- ha tenido que aprobar la reclasificación del suelo que ocupa el nefasto hotel y declararlo NO URBANIZABLE. Cumple sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de julio de 2016, ratificada por el Tribunal Supremo. Por cierto, los concejales de derechas se abstuvieron. Claro, era mucho cante votar contra las resoluciones de tan altos tribunales. Pero sus ganas se les pasaron. Lástima, tan buen negocio como hubiera sido. A tomar viento el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La pela es la pela. El negocio, lo primero. Conservadores, sí, pero no hasta ese punto. Además, está el intento de construir sobre un viejo cortijo otro hotel, este, decían, con encanto. Lo promocionaban como rodeado de Parque Natural y muy cercano a la playa. Hacía peligrar la integridad del Parque al atraer a otros, con lo que era pan para hoy y muy posible hambre para mañana, igual que el Algarrobico. Y, por cierto, felicito a los alumnos y profesores del instituto de Benahadux por su proyecto de promoción del Canal de San Indalecio. Y, otra cosa, menudo mamarracho el de Roquetas con la casa Anita, bufff…