Donantes de órganos

Se ha celebrado el Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células. Un día para recordar que, existen muchas personas que están a la espera de recibir que una parte de otro ser humano, les devuelva una vida que una patología se la va quitando. Un día para acercarse a las personas afectadas, para conocerlas y tomar conciencia de lo importante que es para ellas la donación, y que ayudarlas es tan vital como sencillo.

Hace unos años se creo la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), de la mano del Dr. Matesanz, acompañado de una ley de trasplantes de órganos realizada por el profesor Romeu Casabona.

Todo esto es posible porque este país llamado España tiene unos ciudadanos comprometidos y generosos. Mientras pueda, no me cansaré de escribir y comentar todo lo bueno que tiene el mundo del trasplante.

Como nos trasmite la ONT, nueve de cada diez familias dicen sí a la donación y digo familias porque, aunque el hecho de la donación es un acto individual (en los mayores de edad), la familia juega un papel importantísimo. Siguiendo las mismas fuentes puedo decir que son 51.132 personas que han donado sus órganos desde que se creara la ONT; 45.828 personas donaron sus órganos tras su fallecimiento y 5.304 decidieron donar en vida uno de sus riñones (4.803) o parte de su hígado (501). De los donantes vivos, el 98% eran familiares del paciente que necesitaba el trasplante. Según los datos históricos de la ONT, en los últimos 31 años, en España se han realizado 116.007 trasplantes de órganos. De ellos, 70.038 han sido trasplantes de riñón, 29.407 de hígado, 8.868 de corazón, 5.575 de pulmón, 1.973 de páncreas y 149 de intestino. A los injertos de órganos se añaden los más de 400.000 trasplantes de tejidos y células realizados hasta la fecha, lo que eleva al medio millón el total de pacientes que se han podido beneficiar de la donación de órganos y tejidos. En definitiva, debemos sentirnos orgullosos de este "modelo de país" que ha permitido este "milagro" del mundo del trasplante y que ha salvado muchas vidas y que lo seguirá haciendo. No podemos olvidar que donando parte de nuestro cuerpo que ya no nos valdrá una vez fallecidos, se lleva la alegría, la esperanza de vida y la ilusión por seguir viviendo, no solo al receptor sino a todos sus familiares y amigos.