Dragones en Davos

Existen dragones, no hay duda de su mitológico origen y su terrenal presencia en forma humana, claro está. En el siglo XX los legendarios dragones chinos sucumbieron a la barbarie totalitaria; y hasta los gorriones fueron perseguidos y exterminados, causando en la milenaria China una de las hambrunas más terribles que han registrado los anales de la historia. Los periodos comprendidos entre 1958 y 1962, conocidos como el del Gran Salto Adelante, y la Revolución Cultural impuesta entre 1966 a 1976 fueron un precipicio delirante. Atroz para la dignidad humana. El totalitarismo está en guerra permanente con todo lo que se les encapricha a sus sátrapas, sin medir jamás consecuencias. Por eso la libertad, ser responsables de nuestros actos, la democracia, el respeto al proyecto de vida de cada quien, la solidaridad cohesionada por la libertad y el acuerdo; requieren de mérito y trabajo constantes. El totalitarismo es mucho más sencillo: una élite domina, esclavizan a la mayoría, arrasan con todo y punto. Estos tiranos agarran el arpa, los instrumentos que tengan a mano según contexto, y nos fustigan sin descanso con las cantinelas de que somos víctimas y ellos vienen a traernos la luz del hombre nuevo, y el Estado plenipotenciario y dadivoso, que por supuesto controlan sin medida ni freno legal. Queridos lectores a la vista está que nuestro presente está dominado por una Pandemia brutal, y por el afán por dominar las mentes. Miedo, mucho miedo. No obstante, no debemos dejarnos arrastrar. Difícil sobre todo cuando se acosa y derriba la economía, pero todo lo más valioso de nuestras vidas siempre requiere de mérito. Ahora hay dos puntos geográficos que no debemos perder de vista, la capital de la provincia de Hubei, Wuhan, China, ciudad delimitada por los ríos Yangtsé y Han, con prominente actividad comercial, alberga el importante Museo de Hubei. Y Davos, ciudad del cantón de los Grisones, Suiza. La novela de Thomas Mann La montaña mágica se desarrolla aquí. Los filósofos Martin Heidegger y Ernst Cassirer organizaron un encuentro en Davos entre 1928-1929 donde debatieron sobre la pervivencia o no del pensamiento kantiano. Busquemos, leamos con atención los manifiestos y las resoluciones del Foro Económico mundial de Davos. Resetear, una palabra que nos repetirán hasta la saciedad. Los humanos no reseteamos, pensamos, argumentamos y reflexionamos.