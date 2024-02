Pero tenemos Dreambeach

Si echo la vista atrás, me doy cuenta de que me eduqué en un ambiente claramente proisraelí, ya que en casa de mis padres se veía con mucha simpatía todo lo relacionado con el nuevo Estado.

Incluso valoré pasar una etapa formativa en un kibutz. Sobre el papel, eran proyectos socioeconómicos colaborativos, que habían conseguido hacer florecer un desierto y de los cuales yo pensaba podíamos aprender mucho en Almería. Pero entonces se produjeron las masacres de los campamentos de Sabrá y Shatila por lo que mi percepción cambió. Hoy en día, estoy a favor de los dos estados y vivo con horror los últimos acontecimientos en esa parte del mundo.

Pero sí que permaneció una enseñanza profesional. Constaté cómo los israelíes, quienes en los años 80 compartían con nosotros un sistema productivo en zonas semiáridas que combinaba una agricultura intensiva con el turismo de masas, no tardaron en darse cuenta de la necesidad de diversificar. Estudiaron por dónde iban las tendencias en el mundo occidental y a partir de ahí planificaron proyectos a largo plazo cuya seriedad en el diseño y ejecución atrajeron un flujo constante de inversión extranjera que les ha hecho dejarnos muy atrás en renta, sin entrar en otras consideraciones.

Nunca olvido ese ejemplo cuando me planteo el futuro de Almería. Y desde hace poco, no dejo de pensar que, en lo referente a la capital, todavía mascarón de proa de la provincia, tengo dudas de si este concepto lo tenemos suficientemente claro. En mi opinión, concebir que se puede fomentar el turismo de masas y el desarrollo urbanístico masificado de espaldas a la población local resulta casi antediluviano. Y si alguien tiene dudas sobre esta afirmación, sólo tiene que fijarse en el ejemplo de la cercana Málaga para hacerse una idea de lo que piensa una parte significativa de la población sobre la masificación de su ciudad.

Por eso me sorprendí cuando, mientras intentaba seguir el debate abierto a causa del caos circulatorio, del inasumible coste de la vivienda, de las dudas sobre el suministro de agua de calidad, de la muerte lenta del centro combinada con una decadencia acelerada de los barrios periféricos y otros problemas, nos desayunamos con la noticia de que se ha decidido celebrar un evento masivo este verano en nuestro término municipal.

Sinceramente, no me siento cualificado para opinar sobre la conveniencia o no de que ese u otro festival se convoquen en un lugar y fecha determinados. Solo soy un almeriense, seguramente no demasiado espabilado, que intenta mantenerse al día de la realidad de su ciudad al tiempo que, como no puede ser de otra forma, contribuye tributando a la misma, algo que por cierto representa un esfuerzo a tener en cuenta. Por ese motivo, siempre agradezco cuando me tratan como a un adulto, en vez de despacharme con dos frases hechas y una presentación en FITUR. Hubiera apreciado un análisis coste/beneficio hecho por gente especializada en ordenación del territorio, en lugar de por personas como yo mismo, que hablo de todo sin entender de nada, unido a un debate previo generoso en plazo e información.

Sobre todo, me sorprende ver cómo, a aquellos vecinos e inversores a quienes se les vendió en su momento que esa parte del término municipal estaba planificada como una zona ordenada en un entorno de alto valor ambiental, se les despacha ahora con una explicación de andar por casa.

Quizás es el momento de recordar que hace aproximadamente 20 años, hubo un tácito consenso político y social para aprovechar los valores ambientales de la zona en cuestión, por lo que resulta extraño que justo cuando ese modelo se está imponiendo en el entorno europeo y estamos en condiciones de rentabilizarlo, hagamos un brusco cambio de rumbo como si tal cosa.

Sin embargo, agradezco que me hayan hecho recordar los lejanos tiempos juveniles en los que iniciaba mi carrera profesional. Pero en este caso no he rememorado la época en la que me planteaba convertirme en kibutzim, sino otra posterior en la que lidié con el ninguneo a las mejores prácticas internacionales, los cambios de criterio sobrevenidos y la ausencia de comunicación social de las instancias públicas en ciertos lugares del Norte de África y Oriente Medio.