Duelo de titanes

Lo de la semana pasada, supongo que ya saben ustedes a lo que me refiero, no fueron hechos que encajen en la política propiamente dicha, si consideramos el sentido estricto de lo que la palabra política - derivada del latín - significa, esto es, lo relativo a la "polis" y a los ciudadanos. El enfrentamiento a cara descubierta que nos ofrecieron Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso reflejaba un duelo personal entre miembros de una familia con prácticas mafiosas, batallando por conquistar el dominio de la banda. Las armas utilizadas fueron, por parte de Díaz Ayuso, la acusación de un espionaje traicionero, con detectives privados incluidos, para derribarla utilizando malas artes. Por parte de Pablo casado, la acusación de un comportamiento corrupto incompatible con el ejercicio de un cargo público tan señero como la presidencia de la Comunidad de Madrid. Los ataques fueron a cara descubierta con disparos tales como "Nunca pensé que la dirección de mi partido pudiera ser tan cruel conmigo", lanzados a bocajarro por Díaz Ayuso, que fue la primera en salir a escena. No tardó en aparecer en pantalla Pablo Casado respondiendo al ataque con artillería pesada, "La cuestión es si es entendible que el 1 d abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficios por vender mascarillas". Ambas representaciones podríamos decir que constituyeron el primer capítulo de la serie y en el PP saltaron las alarmas. No faltaron quienes se posicionaron a uno u otro lado del combate, destacando voces tan autorizadas como la de Esperanza Aguirre apostando por el cese inmediato de Teodoro García Egea y el de Pablo Casado en el pensamiento. Miembros de la ejecutiva, menos explícitos, se mostraron defensores de Pablo Casado y hubo quienes se mantuvieron en la tapia a la espera de acontecimientos, como el presidente de la Junta de Andalucía Moreno Bonilla. Hasta aquí el segundo capítulo. En el tercero aparecieron voces intentando acabar con el duelo, destacando el protagonismo de Alberto Núñez Feijoo como mediador. Isabel Díaz Ayuso responde con un documento admitiendo la intervención de su hermano en la compra de mascarillas, pero con una rebaja considerable en la comisión, a la vista del cual Pablo Casado retiró el expediente que había iniciado contra su adversaria con lo que, en cierta medida, la presunta corrupción se consolida como algo natural en el PP. Continuará.