La película más anticipada de los últimos años, Dune, ha sobrepasado cualquier expectativa que se le ha puesto, inclusive desde los críticos más duros de cine. La obra maestra es la última del autor Denis Villeneuve quien parece haber estado preparándose toda su vida para adaptar la novela de Frank Herbert, inclusive tras dos intentos fallidos por parte de icónicos directores de la magnitud de Alejandro Jodorowsky y David Lynch.

La historia, que parecía estar condenada a solo vivir en el imaginario colectivo por su complejidad de adaptación vio luz verde hace unos años cuando se decidió contar con Villeneuve para pilotar su viaje, en aquel entonces, en el 2021 Dune Parte 1 tomaba la cartelera, con un consolidado Timothée Chalamet, recién venido de Mujercitas y de Don’t Look up y de una Zendaya cada vez haciéndose un espacio en el cine mainstream como actriz y productora, ya había empezado Euphoria, Spiderman y Malcolm and Marie al cast de ensueño se le une la generación de nuevos actores promesa del cine, Florence Pugh, Austin Butler, Anya Taylor Joy, Lea Seydoux y algunos veteranos como Rebecca Fergusson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skargård y Christopher Walken juntos a un irreconocible Dave Bautista.

La parte dos empieza fuerte y a diferencia de su predecesora, no pierde el ritmo en ningún momento. Es fácil de pillar a pesar de la cantidad de personajes nuevos y la complejidad del universo, pero lo más importante es que Villeneuve logra mostrar a un Paul Atreides imperfecto, un héroe que no cae en el estereotipo de “salvador blanco”, el filme critica esta figura desde adentro y logra mostrar los engranajes de un gobierno en crisis y lo que conforma un cambio de poderes entre sus miembros. La historia, como todas las grandes películas de culto en el séptimo arte, toma referentes de la vida real, es fácil ver las referencias constantes que hace del mundo árabe, desde la aparición del mesías hasta inclusive estrategias de guerrilla para sobrevivir en un ambiente hostil. De alguna manera, la adaptación del libro de original de 1965 se siente extremadamente contemporáneo a las problemáticas del día de hoy. ¿Acaso eso no la catapulta como una obra maestra?

Al verla da la sensación de que Denis Villeneuve también se autorreferencia, es fácil ver guiños a “Arrival” y a “Incendios”, dos de sus grandes obras. Pareceriera que se estuviese preparando para dirigir Dune a lo largo de su prolífica carrera.

Dune: Parte dos está actualmente en carteleras en todo España.

Tiktok: @snasfilm