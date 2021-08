EDUCACIÓN "SÍ O SÍ"

No se puede decir que los programas de enseñanza hayan estado de lo más acertados, cada uno de ellos se ha visto afectado por las características políticas del régimen, y no solo, por el ritmo acelerado que han impuesto las correspondientes administraciones o grupo de inspectores desligados de los conocimientos científicos, adoleciendo de una verdadera preparación global, que entre otras cosas, ha descuidado al enseñante o divulgador que ha visto mermada su autoridad, con la consiguiente inestabilidad que apunta a una jerarquización que aún está por hacer; esta problemática de la sociedad en general acarrea la incomprensión de los maestros, que pasan sin pena ni gloria, acentuando inexplicablemente su autoritarismo, que en el mejor de los casos, llegan a desconocer el contenido de la didáctica y la disciplina, al que se impone un saber tecnológico que afecta a las nuevas generaciones. A este cumulo de problemas se le añade las consecuencias de la crisis de valores mucho más general de lo que se cree, con la consecuente inestabilidad social y amenaza de que estos síntomas se planteen cada vez más frecuentes; todo esto, amenaza una sociedad cada vez más inestable, donde se invaden los espacios de los demás, la falta de respeto a insignias y togas; una patronal catalana defensora de indultos; un Proces que pretende ir contra la Constitución; una oposición contradictoria que no logra desprenderse del lastre de la corrupción, donde Casado después del XIX Congreso Nacional del Partido Popular, puso en marcha un giro a la derecha deslegitimando al gobierno; un gobierno que aplica una política emocional dentro de una España Invertebrada. Una España inundada por decisiones de políticos de izquierda y derecha, de falsos ilustrados, negacioncitas de la idea de nación española, una España de la que es preciso recuperar desde una óptica política y democrática la idea de nación española; esta enfermedad solo tiene cura en los servicios sociales de la escuela, el mayor ejemplo para que podamos caminar erguidos, para un permanente proyecto de Estado. La educación que no es para mejorar y para el futuro, como sabía muy bien Kant, no es educación; el educador, es el pilar fundamental del estado del bienestar, la educación no es para adaptarse al estado actual de la especie humana, sino un permanente proyecto para un Estado posible, como un ámbito emancipador de la libertad que no es nada sin disciplina.