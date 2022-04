ENTENDIENDO EL ÉXITO DE vox

Dicen que fue esta frase de Gustavo Bueno Martínez: "Y digo la nación española, no el pueblo. El pueblo no puede disponer de la nación, el pueblo está sometido a la nación. El pueblo es el viviente, pero la nación contiene a nuestros muertos y a nuestros hijos", la que maravilló a un joven Santiago Abascal, que aún militaba en el PP. Y me parece normal pues es una frase de gran carga emocional y conceptual. Como normal me parece que Abascal identificara la inmensa valía de los postulados de este gran filósofo riojano, siempre cercano a la izquierda, que nos llamaban a sentirnos orgullosos de ser españoles y a defender la unidad de España, y que confiara a ellos la base inicial de su proyecto político, sobre todo si nos paramos a pensar que los movimientos antieuropeistas y antiglobalistas eran ya una realidad que no ha dejado de ganar votos. Basta pensar en el último resultado obtenido por Marine Le Pen.Y así, el líder de VOX encontró una vía por la que entrar en la política nacional: el uso intensivo y orgulloso de la bandera española frente a un uso bastante descuidado por los grandes partidos de gobierno de este país. El PSOE la había olvidado de su atrezo diario y el PP, gracias a lo anterior, acabó confiando en que ya era de su exclusivo patrimonio. No fue tanto mérito de Abascal como demérito del resto, pero bien jugado, sí señor.

Y una vez recorrido ese fructífero camino, Abascal, siguiendo a otros muchos líderes, sobre todo de extrema derecha, se ha acercado a otro también altamente lucrativo pero siempre desleal: el de explotar el sentimiento de inseguridad. Y digo desleal porque la seguridad de un país no va a depender jamás de lo libres que sean sus ciudadanos y porque es bien sabido que la sensación de inseguridad es uno de los principales motores, sino el principal, de nuestro comportamiento y la principal causa de la entrega de libertades. Y es así porque somos frágiles mortales que, en su inmensa mayoría, pretenden vivir los años que se le regalen en una tierra en paz, que le sea amable y con futuro para su descendencia, de manera que, si hemos de elegir entre libertad y seguridad, con mucha probabilidad, nos decantaremos por esta última. Una muestra de ello es esta tristísima noticia del New York Times: "Bukele reprime las libertades civiles en El Salvador y conserva su popularidad. Una gran parte de los salvadoreños está dispuesta a tolerar a un líder de tendencias autoritarias a cambio de la solución a su preocupación más acuciante: la violencia de las pandillas".El mundo vive entre constantes tensiones sociales y aumentos de la desigualdad que llevan a movimientos migratorios que pueden conllevar problemas de seguridad en los países de destino, no hay que obviarlo ni negarlo, pero la solución no es tener a los nacionales viendo enemigos por todas partes. Eso solo nos paralizará.