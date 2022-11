En el siglo XV ocupamos algunos enclaves en la costa atlántica africana frente a las Islas Canarias. En uno de ellos, Diego García de Herrera fundó en 1476 el fuerte de Santa Cruz de Mar Pequeña, pero en 1524 este fuerte fue atacado y destruido por los bereberes de la zona. En1860, por el Tratado de Wad-Ras que puso fin a la guerra entre nuestra Nación y Marruecos (1859-60), en su artículo 8 los marroquíes reconocieron expresamente nuestro derecho a ocupar junto a Santa Cruz de Mar Pequeña "el territorio suficiente para la formación de un establecimiento de pesquería" como el que históricamente se había poseído. Este territorio pasó a llamarse más tarde Ifni. Pero no fue hasta el 10 de abril de 1934 cuando el Coronel Capaz, en nombre del Gobierno de la República Española, hizo efectiva nuestra soberanía sobre ese territorio, ocupándolo con una fuerza expedicionaria de tropas coloniales de las Mehal-las Tetuán nº 1 y Gomara nº 6. Ifni era una franja de costa de unos 70 Km por 25 Km de profundidad, situado dentro del entonces Protectorado francés en Marruecos.

Con la independencia marroquí en marzo de 1956, mantuvimos nuestra soberanía sobre lo que se conocía como África Occidental Española, que incluía los territorios de Ifni, Cabo Juby y el Sahara español (Saguia el Hamra y Río de Oro). Las reclamaciones marroquíes sobre estos territorios dieron lugar en 1957 a la guerra de Ifni-Sahara, cuando el llamado "Ejército de Liberación" (Yeicht Taharir), atacó a nuestras tropas. En esta guerra tuvieron lugar duras acciones de combate, como el intento de socorro al puesto de Telata de Isbuia por una sección de paracaidistas al mando del Teniente Ortiz de Zárate, que fracasó, sufriendo la sección 5 muertos, incluido el Teniente, y 14 heridos. Fue al inicio de esta acción, cuando al recibir la orden, el Teniente Ortíz de Zárate contestó a su Capitán con la frase que ha quedado en los anales de nuestras Fuerzas Armadas: "Entraremos en Telata, o en el cielo". La Bandera de España que ondeaba en este puesto de Telata de Isbuia, puesto que resistió desde el 23 de noviembre de 1957 hasta la evacuación de la Unidad el 3 de diciembre de ese mismo año, acribillada por las balas marroquíes y arriada momentos antes de la evacuación de la Unidad, fue conservada por el Teniente al mando del puesto, Cuevas Puente, que ya en la situación de Coronel Retirado y afincado en Almería, la donó a la Delegación en Almería de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil. O acciones como la emboscada a una sección del Regimiento Soria 9 al mando del Alférez Rojas Navarrete en las proximidades del poblado de Tafraux BeniAix, en la que tuvieron 19 muertos, incluido el Alférez, y 26 heridos. O el combate de Edchera, a 28 Km de El Aaiún, donde murieron 48 legionarios y 64 resultaron heridos. El total de nuestras bajas en esta guerra ascendieron a 198 muertos, 574 heridos y 80 desaparecidos, falleciendo con posterioridad un número significativo de los heridos. A estas bajas hubo que sumar 40 prisioneros, incluyendo 3 mujeres y 2 niños, que no fueron liberados hasta el 5 de mayo de 1959.

Nos mantuvimos en Ifni hasta el 30 de junio de 1969, cuando arriamos por última vez nuestra Bandera en su capital (Sidi-Ifni) en cumplimiento de la Resolución 2072 de Naciones Unidas.

Esta guerra demostró la debilidad de nuestro ejército, situación agravada por la negativa de los estadounidenses al empleo del material de guerra que nos suministraron como consecuencia de los Pactos de Madrid de 1953, por lo que los medios más modernos de nuestras Fuerzas Armadas no pudieron utilizarse. Lo paradójico de la situación vivida en Ifni es que mientras nuestra diplomacia se empeñaba en mantener las buenas relaciones con Marruecos como si esta Nación no tuviera nada que ver con lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla, las supuestas bandas armadas insurgentes que nos atacaban no eran otra cosa que fuerzas marroquíes. De ahí que los objetivos militares se limitaran al propio territorio y no se atacasen en Marruecos, renunciando a una defensa avanzada que hubiera proporcionado mayor seguridad a nuestras fuerzas.

Cuando el 23 de este mes se cumplirán los 65 años de la famosa frase del Teniente Ortiz de Zárate, caído por balas marroquíes, nuestra diplomacia sigue empeñada en no comprometer las relaciones con nuestros vecinos del sur, mientras subrepticiamente estos ponen en riesgo nuestra Seguridad.