EPA fin de año

Conocemos la Encuesta de Población activa del cuarto trimestre de 2020 cuando en 47 municipios estamos perimetrados, sin bares ni comercios. Las dificultades de enero dejan un poco sin sentido las cfiras de diciembre. Sin embargo, en la EPÂ se recogen datos que no han envejecido con la tercera ola, y que podemos vaticinar se agudizarán este invierno. A modo de resumen inicial, la posibilidad de encontrar un trabajo para quienes no lo tienen se torna casi imposible ahora mismo. Los ERTES han salvado cientos de puestos de trabajo, pero la incertidumbre es enemiga de la creación de nuevo empleo. Almería termina el año con un 21,16% de paro. Son 2,63 puntos más que al terminar 2019, mientras que en el conjunto de Andalucía sube 1,94 puntos y la media española 2,35. Nuestra caída ha sido, pues, mayor. Por sus repercusiones en el futuro, más importante que la cifra actual de parados, es la de inactivos, quienes no trabajan ni buscan empleo. Hasta ahora del tercer al cuarto trimestre descendía su número de forma importante. El reinicio de la campaña agrícola, el Black Friday, la navidad son más fáciles para encontrar empleo y, por tanto, hay más personas que se incorporan a la búsqueda de uno. Esta vez ha sido diferente. Una comparación: entre el tercer y cuarto trimestre de 2019, el total de inactivos descendió en 16.000 personas. Esta vez -y por primera vez- aumentó y lo hizo en 2.300. ¿Qué supone eso? Las restricciones, no poder salir del municipio en noviembre y diciembre, la existencia de personas en ERTES que deben ser llamadas a la actividad antes de realizar nuevas contrataciones y la incertidumbre han desanimado la búsqueda de empleo. Paralelamente, el total de quienes intentan encontrar su primer trabajo se sitúa en máximos históricos, casi 13.000. Recordemos, 13.000 personas a los que no han desanimado todas esas dificultades, buscan un primer trabajo que no encuentran. Hay un dato más y confirma lo que ya se ha comentado en esta columna. La crisis del coronavirus en relación con el paro no ha castigado más a las mujeres que a los hombres en la provincia. El año finaliza con un aumento de 4.600 hombres desempleados y 4.100 mujeres paradas. La razón está, al igual que en la crisis anterior, en que en nuestra provincia hay trabajos con un gran porcentaje de mujeres como es el manipulado y no se ha visto castigado como, por ejemplo, la hostelería que emplea mayoritariamente hombres. Así, pues, desde esta base avanzamos en el primer trimestre de 2021, que no será mejor. Nunca lo es y esta vez todavía menos.