Dos noticias ocupan los medios de comunicación actuales, la pandemia que está asolando el país y la decisión de abandonar España, tomada o no tomada por Rey emérito; y dicho esto, considero que en la primera noticia nos jugamos nuestra economía y hasta la vida; y en la segunda, que me parece bien que se conozca, pero tengo la sensación, que tiene poca importancia el juego del escondite o donde haya decidido sentar sus posaderas el Rey emérito, que por otra parte, no es persona imputada.

Y en esto que escribo y que pienso, sobre la España mía, la España de todos, la del pícaro, de tantas luces y sombras.

"La España unida de los Reyes Católicos, en declive actualmente"; "la España de los Austrias, en cuyos dominios no se ponía el sol"; "la España de los Borbones con Carlos IV y el brabucón de su hijo exiliados, aquel que pronunciara en su día: "Marchemos todos por la senda de la Constitución", para que a toro pasado, enviar al duque de Angulema con los cien mil hijos de San Luis", más tarde, seguiría el mismo camino "Isabel II, que tomaría el tren del exilio en San Sebastián con destino a Paris"; "Alfonso XII y Alfonso XIII, también saborearon las mieles del destierro y en la dictadura de Franco, seria Juan de Borbón, padre del Rey emérito"; esta es la España de algunos como "Unamuno que percibió el dolor de una mentalidad retrograda y aislacionista"; la "España Invertebrada de Ortega, quien dijo de ella que era un proyecto sugestivo de vida, para contradecirlo después"; la España, de "judíos, cristianos y musulmanes con destinos diferentes"; la "España del sentimiento, del corazón, que era este el de Pablo Neruda"; la "España de Benito Perez Galdós y sus Episodios Nacionales"; la "España de Ángel Ganivet, precursor del Espíritu Nacional"; la "España de Machado, de un país que paso y no ha sido, un aquejado del dolor de España, de esa España de charanga y pandereta / cerrado y sacristía / devota de Frascuelo y de María" /; la "España de Piel de Toro y habitada por muchos zorros; desaprensivos que no usan la mascarilla, y que terminan agrediéndote si le recriminas su actitud".

Después de todo esto, de Mario Conde, de los Puyol, del caso Gurtel y los Ere de Andalucía, del ¡porque no te callas! me importa poco donde este D. Juan Carlos o Marta Sánchez.