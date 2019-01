Yo tengo dos versiones sobre la jornada del día 21D en Barcelona de la que ya nadie se acuerda. Una de la televisión que permaneció con el objetivo puesto las veinticuatro horas del día en los tres o cuatro focos donde se manifestaban unos cientos o, como mucho, un par de miles de ciudadanos pertenecientes al independentismo más agresivo, a lo que habría que añadir la manifestación de los independentistas pacíficos que serían unos cuarenta mil, según dicen, en una población que ronda los dos millones de habitantes. La otra versión es la de un familiar al que llamé por teléfono para ver como andaba la cosa y esta fue su exposición: "En mi barrio no se nota nada, si no pones la televisión ni te enteras. Esta mañana he ido tomar café a la Diagonal y por la tarde a un centro comercial de las afueras que estaba a tope con la gente haciendo las compras de navidad y después me he acercado al colegio del nieto, lo he dejado en su casa y yo acabo de llegar a la mía sin ningún problema". Vamos, que no llegó la sangre al río como, parece ser, muchos estaban esperando. En cuanto a las consecuencias políticas, digamos que también tengo dos versiones. Una la que fomentaron los líderes del tripartito de la derecha, para los cuales Pedro Sánchez nos humilló a todos los españoles vendiendo España a Cataluña -palabras literales de Pablo Casado- en la reunión que celebró en el Palacio de Pedralbes con Quim Torras. El objeto de la venta sería España que a partir de entonces estaría sometida a Cataluña con lo cual, si así hubiera sido, su gobierno habría perdido todas las competencias que la Constitución del 78 le confiere y le habría dado traslado de las mismas al gobierno de la Generalitat. La otra versión es la que percibo directamente desde mi perspectiva. Con respecto a la reunión de Sánchez con Torras, fue un encuentro del Presidente del Gobierno de España con el Presidente de la Generalitat de Cataluña. Ambos entraron y salieron con las mismas competencias que la Constitución y demás leyes del Estado les atribuyen. Lo demuestra el hecho de la celebración de un Consejo de Ministros en Barcelona, presidido por Pedro Sánchez donde, ejerciendo las competencias que la Constitución otorga al gobierno, se adoptaron acuerdos que producen efectos en toda España, incluida Cataluña. Entre otros, la subida del salario mínimo a 900 euros mediante un real decreto que hoy, para muchos, es lo más importante de lo que pasó el 21D.