EXPROPIACIONES ABUSIVAS

Parecen una auténtica invasión anunciada. Es posible que tenga toda la apariencia de una invasión necesaria. O como tal se está presentando. Hace falta energía, hay que producir energía para que no se pare el mundo y hay que buscarla donde esté. Y como las fuentes tradicionales están para el arrastre hay que buscar nuevas fuentes y se siguen algunas de las pautas que proponía von Weizsácker en Faktor Vier. Digo algunas de las pautas porque ellos no sólo hablaban de cómo producir nuevas energías sino de cómo multiplicar por dos el aprovechamiento. Era un libro muy interesante, quizá algo anticuado en estos momentos. En estos días, repito, no se piensa tanto en ahorrar, cuanto en cómo producir más. Y se centran en la energía eólica y en la solar. La eólica no parece necesitar mucho espacio y le bastan crestas ventiladas. Sin embargo, la energía solar sí precisa de grandes superficies para instalar las placas solares o los espejos. Y aquí es donde encontramos la causa de la invasión a nivel peninsular. No obstante, prefieren espacios más soleados y entonces vienen en tropel al sur buscando zonas en lo posible llanas para "sembrarlas" de pináculos sombreadas por placas. Pero ¿de dónde sacar los cientos de hectáreas requeridos? Pocos son los suelos patrios que no tengan dueño y por tanto no están disponibles en primera instancia. La venta de estos solares puede aparecer como una muy buena oportunidad para algunos propietarios que tal vez no sepan qué hacer con ellos por su escasa rentabilidad. Nada que objetar. Se produce una libre operación de compraventa y así todos salen ganando, aunque unos, los compradores, mucho más que otros, los vendedores: no deja de ser un pingüe negocio comprar suelo calificado como rústico para uso industrial. Sin embargo, puede darse el caso de que algunos o muchos no quieran vender. En estos casos el asunto se complica. La situación de desequilibrio es evidente, no solo por las enormes diferencias económicas, sino porque la ley actual está por completo a favor de los compradores. Por decirlo con brevedad: tiene usted la obligación de vender y al precio que le quieran pagar. Si no he entendido mal, tras un curioso proceso de "expropiación" la empresa se queda con el terreno pagándole un "cierto" justiprecio. Podrá estar de acuerdo con la ley. Pero en un sentido amplio diría que no es legal. Que es un abuso de la ley. Que no es justo. Sencillamente.