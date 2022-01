EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN ABU DABI

A principios de los 90's, recién creada la UAL, un servidor era Delegado en Almería del Colegio de Doctores y Licenciados, y se daba la circunstancia de que un número, relativamente alto, de profesores de la UAL, habían sido o Decanos o vocales de la Junta Directiva de dicho Colegio, por lo que las relaciones con la UAL eran fluidas. Fruto de esa fluidez, fue el primer convenio de colaboración que suscribimos el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y el Colegio.

El objetivo era la impartición de Cursos de Biblioteconomía, organizados por el Colegio y reconocidos por la UAL. Modestia aparte, fueron un éxito tanto por su calidad docente, como por el alto número de participantes.

Este recuerdo me ha venido porque en uno de esos cafés que me gustan, un amigo ha sacado el tema de la visita, que está realizando, el máximo responsable de la UAL a Abu Dabi.

Lamentablemente, lo que no me han explicado es si está de viaje privado o institucional. Tampoco me han explicado si entre sus actividades en Abu Dabi tiene previsto visitar a don Juan Carlos o no. Ítem más, tampoco han podido explicarme, si entre las actividades a realizar por el Magnífico, tiene previsto negociar la firma de algún acuerdo de Extensión Universitaria por parte de la UAL en dicho lugar.

En cuanto a la condición de privado, estando como está el Campus en estado próximo a la ebullición ante las cercanas elecciones de nuevo Rector, me extraña que sea "por gusto". Además, generalmente, los viajes privados de los altos mandatarios al cesar en su cargo, los realizan al cesar en su cargo, valga la redundancia, y normalmente informan sobre ello.

Así que, como decimos en Almería, me permito hacer "un suponer" sobre el motivo del viaje: será para tratar de desarrollar en Abu Dabi algunas actividades de Extensión Universitaria por parte de la UAL. Tengamos en cuenta que en la zona han tenido, recientemente, un descalabro ganadero por sembrar alfalfa, parece ser que por problemas de agua, y, en Almería sabemos bastante de su manejo.

En todo caso, le deseo un feliz y fructífero viaje, donde sea que haya ido, puesto que si está en viaje privado, está en su derecho; y, si es en función de su cargo, no me cabe la menor duda de que estará perfectamente documentado y justificado, y su objetivo será buscar el bien de la UAL