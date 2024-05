Tras su restauración minuciosa, el Ecce Homo de Caravaggio, que estaba perdido y salió hace tres años en subasta como de un seguidor de Ribera, ya puede verse temporalmente. Su propietario, cuyo nombre no ha trascendido y que al parecer ha pagado treinta y seis millones de euros por la obra, ha escogido el Museo del Prado para esta primera presentación pública. El Prado, con ganas de limpiar su imagen en lo tocante al proceso de autentificación, ha difundido una tesis según la cual fueron sus expertos los que detectaron que se trataba de un posible Caravaggio y dieron la voz de alarma al Ministerio para que lo declarara inexportable. La realidad es que en España nadie, y mucho menos ninguno de los proclamados expertos en barroco, detectó estar ante un Caravaggio. Fueron los expertos internacionales, historiadores y marchantes los que no vacilaron. Las alarmas saltaron cuando la sala recibió pujas previas millonarias y tuvo la certeza de que pujadores internacionales vendrían a la subasta. Solo entonces, ante el revuelo montado, y cuando la prensa italiana ya hablaba abiertamente de la aparición del Ecce Homo perdido de Caravaggio, el Prado y el Ministerio reaccionaron. Los expertos españoles han hecho el ridículo y el Ministerio de Cultura aún no han explicado por qué no se ha ejercitado el derecho de tanteo. La importancia universal de la obra y el precio que finalmente ha pagado el particular justifican sobradamente su adquisición estatal. También se ha hecho el ridículo en eso y no se ha estado a la altura. Pero, con todo, podremos verlo directamente un tiempo. El cuadro, de radiante expresividad, atesora todos los ingredientes magistrales del mejor Caravaggio en su etapa postrera. La composición, como suele ser habitual en el artista, es un tour de force insólito, sorpresivo, de una brillantez única. La concatenación de las tres cabezas de los personajes, el conflicto visual entre las manos de Pilatos y las de Cristo, el espacio visual y arquitectónico en el que las tres figuras se mueven apretadas y el rojo del manto, componen una imagen turbadora y desconcertante. Caravaggio trata todos los elementos por igual, como masas compositivas de importancia análoga, sea una mano, un rostro, el pliegue de un tejido o un pretil arquitectónico. Y tiene una extraña capacidad para, pese a la teatralidad, hablarnos de la tragedia de la vida de una forma convincente y acongojante, de avisarnos del drama y de la muerte, de la miserable naturaleza de nuestra condición y existencia.