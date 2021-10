Economistas diferentes

Me ha llamado la atención algunas de las afirmaciones que se han hecho en torno a la concesión del Nobel de Ciencias Sociales. Tienen mucho que ver con el famoso "principio de causalidad" que tantos fruto había dado en la historia de la filosofía. Enunciado por Aristóteles como "todo lo que se produce tiene una causa", pone en conexión dos acontecimientos o hechos de los cuales, uno, al que se llama "causa", produce u origina a otro, al que llamamos "efecto". Pero ese principio fue criticado fuertemente al menos desde los filósofos empiristas, sobre todo de Hume, diciendo que la experiencia no muestra que haya una conexión interna entre los dos hechos y que solo se da una relación espaciotemporal entre ellos. Todavía recuerdo la cara de sorpresa e incredulidad de los alumnos cuando les explicaba estas cosas aduciendo ellos los contraejemplos más chungos. Lo cierto es que a pesar de todas esas convicciones intuitivas la ciencia se avino a asumir los planteamientos de Hume y la metodología se decidía por la experiencia y por el análisis de correlaciones, bien sea por verificación, bien por falsación, dejando de lado perspectivas esencialistas. En eso estriba la metodología de la ciencia, sobre todo de las ciencias empíricas. Por eso me ha llamado la atención que se haya concedido el Premio Nobel a unos economistas que en sus análisis han huido de la causalidad en sus estudios e investigaciones ciñéndose a las correlaciones. Eso no constituye ninguna novedad, aun cuando se haya discutido la viabilidad de una explicación de los hechos históricos dada la imposibilidad de la verificación o de una refutación. Los premiados han huido de los pronósticos basados en ideas previas como las de quienes profetizan el aumento del paro en caso de subir el salario mínimo. Ellos han comparado, mutatis mutandis, situaciones en las que se ha subido el salario con otras sin subida, sin planificar un experimento artificialmente, analizando los resultados: en modo alguno había subido el paro tras la subida del salario. Es un procedimiento con conclusiones claramente a posteriori, pero que al parecer está más cerca de la verdad que otras ideas preconcebidas. Supongo que recurrir a estas conclusiones será útil para los políticos que toman decisiones en el ámbito económico huyendo de prejuicios y de intereses inmediatos. Sin embargo, esta metodología tiene un serio problema: es difícil encontrar situaciones reales para poder aplicarla; y eso es una pena.