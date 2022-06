Edadismo y desapego

La edad, los años cumplidos, suelen considerarse con un juicio relativo, por mor de la comparación; sobre todo, cuando esta beneficia: "¡Qué bien estoy con la edad que tengo!". Sin embargo, tomada con carácter absoluto, la edad madura, cuando se acerca a la ancianidad, puede resultar un motivo de discriminación que arrincone a quienes, por la evidencia del desgaste de los años, ponen a la vista de los más jóvenes cuál será el destino de sus años todavía no tocados por las naturales limitaciones del envejecimiento. Por eso mejor invisibilizarlos, no tener cerca evidencias personales de ello y vivir en la ficción de una eterna juventud. El edadismo es precisamente una denominación adoptada para denotar la discriminación por razones de edad. Y la perspectiva de la muerte, del final de la vida, no afecta solo a quienes, en principio lejos de su recluta fatídica, marginan a quienes de algún modo la anuncian, sino que los propios ancianos, cuando no cuentan con las capacidades o los recursos para acomodarse a la edad, son víctimas del miedo y, entonces, la mucha edad es objeto tanto de exclusión por los que no la tienen como de aflicción por quienes, teniéndola, no la aceptan bien o se destemplan grandemente ante los achaques, mayores o menores, con que cursa. Por eso el edadismo se vincula con el desapego, al asumirse, por los mayores y asimismo por los que en ellos ven el derrotero que inexorablemente tomaran sus años jóvenes, que el envejecimiento conlleva un desinterés vital por las actividades o las relaciones sociales que han sido, durante no pocos años, ordinarias o cotidianas. Tal distanciamiento afectivo o emocional tiene cierto sentido y está justificado por la propia evolución de los comportamientos vitales, con el paso de los años, ya que ayuda y protege ante la inconveniencia de no adoptar los modos que corresponden a la edad crecida. Mas estas virtudes del desapego no han de asimilarse a un alejamiento que prepare para la muerte, a una auto exclusión que, de forma indebida, acepte la imposibilidad de sacarle partido a esa edad que no ha de estar confinada en la antesala de la muerte, ajena a los vínculos que sostienen, como si se tratara de prepararse, aisladamente, para el final de la vida. Saramago escribió que morir es siempre una cuestión de tiempo, pero no le puso años.