El Sistema Educativo en España siempre ha estado sujeto a críticas. Todo el mundo expresa su opinión sobre los defectos que considera posee, y cómo le gustaría que fuera. Mas la mayoría desconoce las finalidades que la ley le ha establecido, en qué principios descansa y cuáles son sus objetivos actuales. Hay opiniones que aún consideran la educación como un privilegio, lugar de los elegidos. Unos creen que el acceso a las aulas es para mantener, aparentar o conseguir un status social. La carrera universitaria sigue aún deslumbrando. Otros piensan que la formación académica está dirigida para la especialización técnico- profesional, con trasfondo económico, de las nuevas generaciones. Incluso en este grupo abogan por un sistema selectivo, igualitario, para que los mejores estén a la cabeza de la Sociedad, y sean los dirigentes que sustituyan a la vieja clase dominante.

Pero la realidad educativa es otra. Es verdad que se ha de dar una respuesta a la profundización cultural de un Pueblo. Es un privilegio, pero conquistado, éste es extensible a toda la población, pues la Educación es un Servicio Público, derecho universal de toda persona. Es también la formación educativa un instrumento de desarrollo económico, pero también social, pues los valores universales de la persona están incluidos en ella, como Libertad, Tolerancia, Igualdad, Pacifismo, Participación democrática, Solidaridad, Respeto por el entorno medioambiental, con todos los demás valores que se pueden desarrollar a partir de éstos.

La Educación actual está dirigida a la formación de la persona en su integridad, sea en el ámbito cultural, social, en valores, intentando conseguir la plena evolución de sus potencialidades personales. Se centra en el individuo, en sus circunstancias, estableciendo retos individuales que ha de superar, a diferencia de los retos comunes, listones por saltar, que se establecían con anterioridad. La Educación se centra en la persona, y sus capacidades singulares, en su desarrollo y progreso.

Cada alumno tiene derecho a que se reconozcan sus características, a la no segregación, a su desarrollo íntegro, a la adquisición de habilidades intelectuales y destrezas. El ejemplo que pongo, cuando me refiero a lo anterior, es el siguiente: No es igual darle a todos un mismo plato de comida, que ofrecer a cada alumno un menú a su gusto, unos carne, otros pescado, algunos verdura, y con aliños diferentes. Esto es la educación personalizada. Lo importante es el desarrollo intelectual y social del alumnado.