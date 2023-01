Aprovechando la celebración en Madrid de Fitur, presenciamos cómo el PP de El Ejido saca pecho de potencial turístico, con proyectos de los que se olvida decir que podrán ser realidad gracias a fondos europeos. Fondos gestionados por un Gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez, y con los que, una vez más, muestra de ese despiste selectivo, su líder Feijóo, ha tratado de actuar en contra, llegando incluso a contradecir a su grupo en Bruselas el pasado año, siendo los únicos en votar en contra de una enmienda del PSOE para flexibilizar los requisitos que exigía Bruselas teniendo en cuenta la crisis por la guerra. Volviendo a lo local, porque como ejidense y como candidata a la Alcaldía de El Ejido mi ciudad es lo que más me preocupa y ocupa, ejemplo de esa nula coherencia y creatividad del PP, la hemos vuelto a tener en Fitur. Por segundo año, y si tienen la oportunidad de tirar de hemeroteca pueden comprobar por sí mismos, el PP volvía a presentar los mismos proyectos. ¿Acaso no hemos tenido 365 días para tratar de pensar en nuevos modelos de turismo? Ni qué decir tiene que me parecen bien los proyectos difundidos, si bien como les decía, echo en falta más imaginación e interés por dar a conocer nuestra riqueza. Decía en Fitur la concejala del PP responsable de Turismo que "tenemos sol y 27 kilómetros de playa, campo de golf de 27 hoyos, deportes náuticos, Paraje y Reserva Natural de Punta Entinas, Puerto Deportivo de 1.100 amarres, Festival de Teatro, cultura y patrimonio, el Yacimiento Arqueológico de Ciavieja, etc." Y yo añado que se le olvida el potencial del pueblo de Balerma, las posibilidades de Las Norias de Daza, Matagorda, Santa María del Águila, San Agustín o Pampanico, y todos aquellos barrios olvidados donde todo está aún por descubrir.

Si de verdad queremos apostar por El Ejido como destino tenemos que tener en cuenta la base de la que partimos, la necesidad de ser sostenibles no solo sobre el papel, liderar la limpieza de nuestro campo, potenciar agricultura y gastronomía con una oferta a la que puedan acceder por igual visitantes y autóctonos. Por eso propongo un cambio de lema, y que se puede extrapolar al modelo de ciudad que quiero impulsar. 'Esto es El Ejido, ¡reinvéntalo!', porque para poder vivir en una ciudad atractiva primero tenemos que reinventar el modelo que desde hace tres décadas ellos mismos han impulsado.