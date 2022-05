Elecciones (II)

¿qué ha significado el cambio de gestión de Juanma Moreno para Andalucía? En estos más de tres años y medio, la Junta no sólo ha consolidado las partidas presupuestarias destinadas a Educación, Sanidad, Dependencia y Salud como las más importantes y significativas representando más del 56% del montante global del presupuesto regional, sino que se han aumentando considerablemente sus cuantías año tras año, garantizando unos servicios públicos básicos eficientes y de calidad: se ha aumentado en más de un 16% el presupuesto educativo alcanzando el 5% del presupuesto total, se ha logrado la equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional y se han adaptado (por fin) los planes educativos a la demanda de empresas. En sanidad se han convocado más de 57.000 plazas en ofertas públicas de empleo, más de 25.500 interinidades, se han acordado subidas de sueldos de personal sanitario, aumentar el precio de las guardias, incrementar el gasto medio por habitante en más de 300 euros al año, se ha conseguido una reducción de las listas de espera, una mejora notable de las infraestructuras en Huelva, Málaga, Almería (lo trataré la próxima semana), la inversión tecnológica se ha incrementado más de un 300%, etc. Todo ello tomando como base una política fiscal basada en la descarga y alivio de unas clases medias agotadas y cansadas de ser exprimidas, mediante la supresión de figuras impositivas (como el injusto impuesto de sucesiones que tanto daño ha causado a muchas familias en nuestra tierra) y la reducción de trabas administrativas; política que no ha hecho sino aumentar, a pesar de lo defendido por la izquierda, las partidas de ingresos vinculadas a los impuestos…al final va a resultar cierta la máxima en economía de que reducir impuestos y cargas conlleva un aumento de actividad y por ende de la recaudación… Es más, ya ha anunciado Juanma Moreno que seguirá por la misma senda de bajar impuestos y trabas al ciudadano. Todo ello acompañado de una reducción significativa de la ingente deuda que dejó la actual Ministra de Hacienda en el Gobierno de la Nación, la Sra. Montero, cerrando ejercicios presupuestarios con superávit económico por primera vez en la historia de la Andalucía democrática reciente; y lo más sorprendente, somos ejemplo de buena gestión en nuestro país. Tras casi cuarenta años en los que Andalucía era sinónimo de cortijo socialista, da gusto poder presumir con dignidad renovada nuestra condición de andaluces emprendedores, trabajadores y diligentes. Andalucía ha experimentado, en términos generales, un cambio y una evolución que la ha situado en los puestos de cabeza de generación de riqueza, empleo, prosperidad y esperanza de futuro, habiendo partido del vagón de cola de pobreza y posibilidades de entre las regiones a nivel europeo. Todo esto y más ha significado el cambio en Andalucía.