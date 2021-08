Normalmente cuando se piensan en elecciones siempre vienen a la memoria los recuerdos de las elecciones generales o de las municipales, y nadie piensa que hay otra clase de elecciones como las sindicales. Pero estos son unos comicios mucho más cercanos a nuestra vida, donde es fácil conocer personalmente a los candidatos. La proximidad es tal vez el mayor rasgo a tener en cuenta. Gracias a eso es posible detectar quién se acerca en uso de la verdad o quién pretende manipularnos. No obstante discernir esto es relativamente fácil. Veamos: es notorio quién nos ha ayudado y visitado, y quién no, en un periodo de años. También es asequible saber quién pone o no denuncias en beneficio de los trabajadores. Además es sencillo saber quién tiene un programa electoral y quién se dedica sólo a mal hablar de los demás como único argumento. Existe una organización sindical que actúa con honradez. Tiene pruebas además de sus resultados y acciones. Me refiero a la FTSP USO Andalucía. Este sindicato puede demostrar lo que dice y no necesita hablar mal de los demás porque no se dedica a falsear la realidad desde las redes sociales. Tampoco se dedica a amenazar al electorado o a intimidarlo como hacen los clanes y mafias sindicales. USO defiende la honradez y la transparencia, la eficiencia demostrable y la sinceridad. Esas premisas debe ser las únicas a tener en cuenta por el electorado. Los votantes deben preguntarse: ¿quién me ha ayudado? ¿quién denuncia? ¿quién tiene un programa y quién solo habla mal de los demás? ¿quién me amenaza? ¿quién me proyecta negatividad? El electorado debe perder el miedo de los que amenazan y elegir basándose en pruebas objetivas. No puede confiar en las redes o las habladurías. Los trabajadores se merecen que nadie les engañe y que no cuestionen su inteligencia. Ya están cansados de mentiras. Tenerle respeto al trabajador supone pretender su estabilidad emocional y su dignidad. Intimidarlo no es una forma de respeto. La verdad basada en las pruebas debe ser el único criterio a tener en cuenta, porque al final el empleado necesita soluciones y no palabras. La FTSP USO Andalucía ofrece y demuestra hechos; da soluciones; cree en las campañas limpias y no en las recreaciones de la realidad. Como dije al principio las elecciones sindicales destacan respecto a otras por su cercanía. Y esa es la cuestión: saber quién está más cerca del trabajador.