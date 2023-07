Si hay algo que odio especialmente es la censura, de cualquier tipo. No quiero que se censure la película “Raza”, ideada por Franco, ni tampoco el libro “Mi lucha”, de Hitler. Creo que las películas del “destape” de los años 70 son muy interesantes para analizarlas desde el punto de vista de cuarenta años después. Creo firmemente que con la prohibición no conseguimos nada. Muchas letras de reggaeton dicen auténticas barbaridades, pero quiero que sigan existiendo. Ocultarlas solo conseguiría meter debajo de la manta una verdad, una determinada visión que existe, queramos o no. Si leemos estas obras, vemos estas películas o escuchamos estas músicas, estaremos en las condiciones perfectas para forjarnos una idea y una opinión al respecto. Tampoco quiero que quiten ni una sola de las imágenes de vírgenes, santos, joyas y reliquias religiosas de museos e iglesias. Es interesantísimo y muy importante saber de dónde venimos, y que cada cual saque sus propias conclusiones.

Te pregunto directamente, querido o querida votante de derechas o de extrema derecha: ¿podrías decir lo mismo de autores o textos que no son de tu idelogia? ¿me prohibirías y te prohibirías leer a Lorca, Machado, ver películas donde dos hombres o dos mujeres se den un beso, obras de teatro que hablen de un maestro fusilado en la guerra civil? No sé si sabes que muchos maestros fusilados murieron rezando, rogando a Dios y diciendo que eran “nacionales”. Su único delito fue trabajar en aquellos años... Si aún así sigues pensando que hay que prohibirlas, no mereces mi respeto. Eres un fascista. Te invito a dejar de leer esta columna.

Si en cambio consideras que todo tipo de censura es mala, crees en la tan cacareada libertad (sobre todo por parte de la derecha), si te gustaría para ti lo mismo que para mí, si crees que son necesario el ejemplo y el contraejemplo, conocer la historia y la contrahistoria, la que cuentan los vencedores y la que cuentan los vencidos, si crees que en la cultura y el arte nada sobra... podemos seguir construyendo.

Está habiendo numerosos ejemplos de lo que no queremos, lo que despreciamos en la escuela y en la sociedad. Hay ya demasiados municipios donde está habiendo auténtica censura. ¿De verdad crees que “tu cultura”, la que tú valoras y aprecias, es la única que merece existir? Yo defenderé siempre que incluso la cultura que odio siga existiendo. Hay que posicionarse y tenerlo en cuenta para el próximo domingo. Es mucho lo que nos jugamos.