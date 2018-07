Tiene nombre de guerrera ilustre. Y a la vista de sus proyectos y convicciones hay que admitir que hubo una clara intuición en quienes la bautizaron así. Nombre de origen germano, cuyo significado reafirma su carácter combativo. Además su génesis francesa, en su variante en español, significa "La Elegida". Rotundo aserto a la vista de sus cruzadas desde no sé cuántas legislaturas en su Roquetas de Mar y de su alma. Eloísa Cabrera Carmona. Es la concejal que se venía encargando de lo taurino en la ciudad salinera. Y la reivindico aquí porque una de sus contiendas es una ilusión constante para el mundo del toro, sobre todo desde que hace dieciséis años se inaugurara la moderna y coqueta plaza, en cuya gestión ha tenido mucho que ver, por no decir todo.

Roquetas ya ha consolidado su todavía corta tradición taurina gracias al empeño, al trabajo bien hecho y la afición de esta mujer, que de pronto, tengo la impresión, la quieren quitar de enmedio.

Se habla de la apuesta taurina de Roquetas consecuencia de un trabajo de equipo. Y efectivamente, dicho así también se hace justicia con el alcalde y toda la corporación, pues no hay que quitar méritos globalmente hablando. Pero a nadie se le escapa que detrás, o directamente al frente de esa tarea, ha estado hasta hace pocos días -la feria de este año todavía ha sido responsabilidad suya- la primer teniente de alcalde, Eloísa en cuestión. Ejemplo de afición y vocación hasta lograr la actual plaza con capacidad para más de siete mil espectadores y modélicas instalaciones, incluido un museo. Carteles de primerísima categoría desde aquel 2002 que se inauguró. Y muchos actos donde la cultura hace de trampolín que proyecta el toreo. Todo lo que abunda en el sello taurino de Roquetas es cosa de Eloísa, quien se anda sin complejos, firme en su ideal de hacer del toreo una maravillosa y gran verdad. Profesionales y aficionados, y público en general, lo agradecen, más en estos tiempos de inmaduros e inmorales, algunos instalados en la negativa a la corrida, mientras otros van y vienen del si al no con oquedad de planteamientos, pasando del blanco al negro sin pisar el gris. Políticos nada de fiar. Por eso, faltan reconocimientos para Eloísa Guerrera, digo, Cabrera, que con trabajo y tenacidad, con mucha ilusión, hizo realidad el sueño compartido por Roquetas y el toreo. Por eso preocupa no haberla visto estos días de "su" Feria de Santa Ana en "su" burladero del ayuntamiento, en el callejón. La inquietud por lo que representa es grande, pues ahora más que nunca "la Fiesta" necesita de políticos de su vocación y talante. Y no vale darle la medalla del agradecimiento; la gente quiere para ella la de la continuidad. Que vuelva Eloísa al timón de lo taurino.

Son muchas "las eloísas" que necesita el toreo.