Emilio barrionuevo, belleza y redención

El artista plástico canario Emilio Barrionuevo se acoge a la cita de Meca Mediterráneo Centro Artístico, exponiendo su último trabajo "Siglo de las luces", dentro de la Exposición "Humano II. Hábitats", segunda muestra que forma parte del programa de PHotoESPAÑA 20, hasta el 3 de septiembre, en horario de lunes a jueves, de 19 a 21.30 horas, sito: C/ Navarro Darax, 11. Almería.

Emilio Barrionuevo, La Palma, Islas Canarias. Premio Portrait Photo Award (2017), Premio Lux (Barcelona, 2017), Doble Mención de Honor en los Premios Monochrome Photography Awards International Black and White (Estados Unidos, 2017) y Mención de Honor en los Premios International Photographer of the Year (Londres, 2018). Estos galardones han tenido en cuenta sus trabajos en blanco y negro, como Nómadas, serie protagonizada por modelos con rasgos cargados de expresividad. Su mundo fotográfico gira alrededor del rostro humano y de las emociones: "Captar una emoción en un rostro es lo máximo que aspiro en mi trabajo". De igual forma, su proyecto Recuérdame comparte esa fuerza de los retratos, hechos en este caso a personas mayores. Este año ha sido elegido como uno de los mejores fotógrafos del siglo XXI.

El autor presenta su proyecto "Siglo de las luces", donde la fotografía adquiere el don de revelar y arrebatar la esencia del ser humano. Guiando su cámara a descubrir el otro lado de la mirada y de sus cualidades. Transmitiendo la esencia de aquel o de aquella que ha sido percibida a través de su objetivo. Los colores, la luz, la perspectiva arman una obra que conmueve y que nos invita a ir más allá de lo matérico. Nos enseña, a través del diafragma de su cámara, cómo ese músculo nos convierte en lo que somos: vida. Nivelando y graduando la cantidad de luz que llegará a nuestras pupilas, para en un acto de justicia, asestarnos en la sien.

Emilio Barrionuevo es un artista plástico que domina a la perfección los elementos. Mostrando que la belleza puede ser captada y encumbrada a la perpetuidad. Y sólo a través de un objetivo incisivo y preciso se puede llegar a los niveles de exigencia y técnicos que el autor proyecta con su cámara fotográfica. Dotando a la fotografía de alma. Capturando por un momento la eternidad y haciéndonos partícipes de ella.