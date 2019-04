Empezamos con empleo

Cuando se publique esta opinión, acabaremos de conocer los nombres de los nuevos diputados y senadores por Almería. Unos estarán más contentos que otros, sin duda. Hay un dato, no obstante, que alegrará a todos. La provincia inicia la nueva legislatura con la tasa de paro en el 16,6%. La noticia alegre no es la cifra en sí, sino que el desempleo esté en el nivel más bajo desde el primer trimestre de 2008. Por situarnos: en el invierno de 2013 se llegó al 35,9% de paro. Y, además, podrán presumir ante el resto de compañeros andaluces, que Almería vuelve a ser la que tiene la menor tasa de desempleo de la Comunidad. Las cifras se conocieron tres días antes de las elecciones. Hoy se puede hacer un análisis sin la urgencia condicionada por el voto. Almería se adentra en el séptimo año de reducción del paro (9.000 en el trimestre; 27.300 en un año) Desde ese invierno de 2013, el desempleo baja en 74.300 personas. ¿Eran previsibles estos datos? En este mismo espacio de las dos últimas semanas ya adelantamos algunas cifras que vaticinaban el signo positivo. La afiliación a la Seguridad Social alcanzó su máximo histórico en marzo. La semana pasada, al analizar las colocaciones registradas en los tres primeros meses del año, vimos que el total de contratos, 74.415, fue el mayor formalizado en ese trimestre desde que se tienen registros y el empleo indefinido supuso el 8,5% del total, que no será elevado, pero es punto y medio más que antes de la crisis. Y vimos, también, que antes de 2008 la Construcción superaba en volumen de contrataciones a cualquier otro sector, pero ahora está así: Agricultura 24%, Comercio 16% y Hostelería el 14%. Estos dos últimos sectores registraron 63.529 contratos frente a los pocos más de 27.000 de 2008. Esos datos casan con los de la Encuesta de Población Activa recién conocida. Frente al año pasado. Según ella, el empleo solo crece en Servicios (ahí está el Comercio y la Hostelería) y lo hace en 28.200 nuevos empleos. Los demás sectores pierden trabajadores frente al año pasado, aunque sea, como en Construcción de apenas 200 personas. Pues bien, Comercio y Hostelería se están convirtiendo en las fuentes de empleo provincial y eso requiere -no se me enfade nadie- no tanto poner toallas en el suelo en Plaza Callao para animar a la gente a visitarnos, como que el que quiera hacerlo y los que quieran exportar tengan mejores comunicaciones que sufrimos más que disfrutamos. Eso pediría a nuestros nuevos diputados, luchen un poco para que, cuando la legislatura acabe, las comunicaciones estén a un nivel aceptable.